TOTI LASCIA FORZA ITALIA?/ Nuovo partito senza Berlusconi? “Non scappo, ma nelle famiglie si divorzia..”

Giovanni Toti lascia Forza Italia? Forse i tempi per il passo d’addio non sono ancora del tutto maturi ma è risaputo ormai da tempo che tra il governatore della Liguria e Silvio Berlusconi si sia spezzato quel feeling che qualche anno fa aveva portato il Cavaliere a fare dell’ex direttore di Studio Aperto il suo “consigliere politico”. Rumours svelati da Il Fatto Quotidiano sostengono che obiettivo di Toti sia quella di formare un nuovo partito che, nelle intenzioni iniziali, svolga il ruolo di stampella di centro per la Lega di Matteo Salvini. Toti avrebbe già commissionato un sondaggio per valutare il potenziale del nuovo soggetto, quotato attualmente al 6%. Di più, sempre secondo il quotidiano di Marco Travaglio, nei giorni scorsi Toti avrebbe sondato una ventina di parlamentari di Forza Italia per valutarne la disponibilità ad intraprendere un nuovo percorso comune. Si tratterebbe dei “piemontesi Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino; i lombardi Alessandro Sorte,Claudio Pedrazzini, Stefano Benigni; il friulano Roberto Novelli; il toscano Giorgio Silli; la sua fedelissima Manuela Gagliardi”.

TOTI LASCIA FORZA ITALIA: “NON SCAPPO MA NELLE FAMIGLIE ESISTE POSSIBILITA’ DIVORZIO”

Giovanni Toti, dinanzi ai retroscena che lo vogliono in procinto di lasciare Forza Italia, ha deciso di intervenire per spiegare il suo punto di vista. In un lungo intervento su Facebook, il governatore della Liguria ha chiarito:”Leggo sui giornali e colgo nello strisciante dibattito tra social e chat di whatsapp uno stupefacente interesse per una cena tra amici a Roma di qualche sera fa. Per quanto mi riguarda, ma credo di parlare anche a nome dei poveri commensali, nessuno ha mai pensato di scappare. Certo, come nelle famiglie, il divorzio è sempre possibile, e magari è possibile anche costruirsi una nuova vita felice, ma resta sempre l’ultima ratio, resta sempre una sconfitta per tutti. E di sconfitte ne abbiamo già vissute un po’. La via maestra è quella del confronto, davanti al nostro mondo“. Dunque almeno per ora Toti non sembra intenzionato a lasciare Forza Italia, ma l’ipotesi che prima o poi lo strappo si consumi resta in campo…





