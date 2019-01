Sondaggi politici/ Lega al 31,4%, Salvini ‘relega’ M5s al 26,5%: Pd e Berlusconi ancora ‘in stallo’

BIDIMEDIA (24 DICEMBRE): LE INTENZIONI DI VOTO

Con le ultime intenzioni di voto prodotte dai sondaggi politici di Bidimedia del 2018, la Lega si conferma il vero fenomeno politico dell’anno, relegando al 26,5% il partito vincente alle ultime Elezioni Politiche del 4 marzo scorso, non proprio un’eternità fa. Per Salvini, seppure in piccola flessione rispetto ad inizio dicembre, il 31,4% è un grande successo di consenso mentre per Di Maio il passo indietro ha visto un correre ai ripari con il “rientro” in pista dell’auto-esule Alessandro Di Battista per i prossimi mesi di decisiva campagna elettorale verso le Europee 2019. In termini numerici, oltre ai due partiti di Governo, continuo lo stallo-crisi dei due principali partiti all’opposizione nei sondaggi politici elettorali: Berlusconi con Forza Italia resta ancorato al 8,1% mentre il Pd non riesce ancora scrollarsi di dosso le forti tensioni interne (in viste delle imminenti Primarie) e si ferma al 16,9% su scala nazionale. Per i partiti più piccoli, cresce +Europa al 3,4% appena sopra Fratelli d’Italia (3,3%) e ex LeU (al 2,2%): Potere al Popolo stabile all’1,7%, meglio di Noi con l’Italia-UDC fermo allo 0,7%.

DEMOS (24 DICEMBRE): FIDUCIA ISTITUZIONI, PARTITI ALL’8%

Interessanti anche i sondaggi politici svelati da Demos poco prima di Natale, quando viene fatta l’annuale ricerca sulla fiducia nei confronti delle principali organizzazioni, associazioni, gruppi sociali, istituzioni: ebbene, la Politica è sempre più indietro mentre crescono la Chiesa e le Forze dell’Ordine, con Mattarella che si conferma il “leader” più amato dopo Papa Francesco. Pari merito al 72% il Pontefice e le Forze dell’Ordine, seguiti nel sondaggio dal Capo dello Stato al 56%: il sistema scolastico al 54%, la Magistratura al 42%, il Comune d’appartenenza dell’elettore intervistato e la Chiesa Cattolica seguono al 38% in classifica. Sempre male l’Unione Europea, al 33%, mentre calano ancora la Regione (30%) e lo Stato (29, al pari degli Imprenditori con le loro associazioni). Chiudono i sondaggi i sindacati, in drastico calo al 23% appena davanti alle Banche (21%) per finire in peggio con Parlamento (19%) e Partiti politici (all’8%), ai minimi storici come fiducia.

