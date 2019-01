COME SI VOTA ALLE ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI/ Cagliari, i candidati al collegio uninominale

Domenica 20 gennaio 2019 si terranno le elezioni suppletive per la Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 – Cagliari della XXVI Circoscrizione Sardegna. In palio c’è il seggio lasciato libero da Andrea Mura, il velista che dopo essere stato eletto nel MoVimento 5 Stelle ha rassegnato le sue dimissioni dal Parlamento (non senza polemiche) ed è stato successivamente espulso dal partito grillino. Come si vota? Molto semplice: innanzitutto è bene ricordare che i comuni interessati saranno quelli di Burcei, Cagliari, Maracalagonis, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Sinnai, Villasimius. Per votare, come spiega il portale del comune di Cagliari, è necessario esibire tessera elettorale e carta d’identità (o altro valido documento di riconoscimento). In mancanza di idoneo documento, l’identificazione potrà avvenire anche attraverso la conoscenza personale attestata da uno dei membri del seggio o anche da altro elettore del comune, noto al seggio e provvisto di documento valido che ne attesti l’identità.

ELEZIONI SUPPLETIVE CAGLIARI, COME SI VOTA

Le modalità di voto per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 – Cagliari della XXVI Circoscrizione Sardegna che si terranno domenica 20 gennaio (seggi aperti dalle ore 7 alle ore 23) non differiscono in maniera particolare da quelle delle altre tornate. L’elettore voterà infatti per un candidato uninominale tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Ma quali sono i candidati che si contendono il seggio lasciato libero da Andrea Mura? Per il centrosinistra unito corre il giornalista Andrea Frailis sotto il simbolo di Progressisti di Sardegna. Anche il centrodestra torna compatto in occasione di questo appuntamento elettorale e presenta Daniela Noli (Forza Italia), psicoterapeuta: i tre simboli di Fi, FdI e Lega saranno inglobati in unico simbolo. Corre da solo Luca Caschili, ingegnere ambientale in rappresentanza del M5s. Per Casa Pound c’è Enrico Balletto, allenatore di pallavolo del Sarroch.

