Di Maio vs Macron: “ci fa morale sui migranti ma sfrutta Africa”/ “Francia colonizza: l’Ue intervenga”

Un Luigi Di Maio che sceglie – esattamente come il suo alleato-rivale Salvini – il suo nemico n.1 verso le prossime Elezioni Europee: Emmanuel Macron e la Francia sono il (nuovo) obiettivo del M5s per provare ad inseguire la Lega sulla politica anti-migrazioni, specie nei giorni in cui le tragedie devastanti tra Libia e Mediterraneo rimettono al centro delle fortissime polemiche sui “porti chiusi” avanzata dalla Lega ma “avvallata” finora anche dai Cinque Stelle. «Ci sono decine di stati africani in cui la Francia stampa una propria moneta, il franco delle colonie, e con quella moneta si finanzia il debito pubblico francese. Macron prima ci fa la morale e poi continua a finanziare il debito pubblico con i soldi con cui sfrutta i paesi africani», spara il vicepremier Di Maio durante il tour elettorale in Abruzzo in vista delle Regionali, antipasto delle più importanti Europee di maggio. In giornata, in merito al caso della Sea Watch e agli ultimi naufragi, era intervenuto anche Salvini che sulla stessa scia rilanciava «Macron e l’Europa ci fanno la morale poi però non consegnano i terroristi condannati in Italia».

LE COLONIE E LE SANZIONI

Ma è Di Maio a continuare la sua “personale” battaglia contro il n.1 dell’Eliseo ancora una volta puntando sul “vecchio” tema delle colonie francesi in mezza Africa: «Se vogliamo fermare le partenze – ha spiegato il vicepremier – cominciamo ad affrontare questo tema e cominciamo a farlo anche all’Onu, non solo in sede di Unione Europea». Propone addirittura una mossa diplomatica italiana a Bruxelles per porre sotto l’attenzione europea la situazione “causata” dalla Francia: «E l’Italia si deve far sentire ed è per questo che nelle prossime settimane ci sarà una iniziativa parlamentare del M5S che impegnerà sia il Governo italiano sia le istituzioni europee, sia tutte le istituzioni diplomatiche sovranazionali, a iniziare a sanzionare quei paesi che non decolonizzano l’Africa, perché quello che sta succedendo nel Mediterraneo è frutto delle azioni di alcuni paesi che poi ci fanno pure la morale», conclude Di Maio che denuncia come l’Unione Europea «dovrebbe sanzionare la Francia e tutti quei Paesi che come la Francia stanno impoverendo l’Africa e stanno facendo partire quelle persone, perché il luogo degli Africani è in Africa non in fondo al Mediterraneo. Se vogliamo fermare le partenze cominciamo ad affrontare questo tema, anche all’Onu e non solo in sede europea».

