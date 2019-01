Elezioni Suppletive Sardegna 2019/ Risultati Cagliari: Caschili, Noli, Frailis, Balletto per sostituire Mura

Oggi domenica 20 gennaio si tengono le Elezioni Suppletive 2019 in Sardegna, atte a trovare il candidato parlamentare per sostituire il “velista” Andrea Mura dimissionario dalla Camera (ed espulso dal Movimento 5 Stelle per le troppe assenze) nei mesi scorsi. Tutti gli schieramenti si sono presentati per la corsa al seggio vacante nel Collegio di Cagliari, primo di nove appuntamenti elettorali nel 2019 che comprendono oltre alle Suppletive a Cagliari, le Elezioni Regionali in Abruzzo il prossimo 10 febbraio, le Regionali in Sardegna il 24 febbraio, le Regionali in Basilicata a fine marzo, le Europee con le Regionali in Piemonte il 26 maggio, le Amministrative in 4mila città nel mese di giugno e le Regionali in Calabria ed Emilia Romagna in autunno. Primo test elettorale post-Manovra e Decretone per il Governo gialloverde, con la possibilità di “stimare” il polso della situazione nei rapporti di forza tra Lega e M5s, oltre che l’interesse nel vedere le opposizioni muoversi in vista del cruciale appuntamento di Primavera con le Elezioni Europee. Ricordiamo che lo scorso 4 marzo 2018, alle Politiche il collegio di Cagliari (Sardegna 01, 240mila elettori, distribuiti in 8 comuni ovvero Cagliari, Burcei, Maracalagonis, Monserrato, Quartu, Quartucciu, Sinnai e Villasimius) aveva visto trionfare il Movimento 5 Stelle 38,4% dei voti andati al candidato poi eletto Andrea Mura; al secondo posto Ugo Cappellacci (Forza Italia) al 32,6%. Oggi però, con le dimissioni dal Parlamento del velista ex grillino, si attende un sostituto che uscirà dalla rosa di quattro candidati presentati da tutte le compagini politiche per il ruolo di parlamentare. Si tratta di Luca Caschili (M5S), Daniela Noli (centrodestra), Andrea Frailis (centrosinistra) e Enrico Balletto (Casapound).

I QUATTRO CANDIDATI

Per il Centrodestra unito con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, corre per le Elezioni Suppletive di Cagliari Daniela Noli, forte candidata di Silvio Berlusconi, psicoterapeuta, ex dipendente del partito Forza Italia a livello nazionale. L’ex Cav ha tirato la volata alla campagna elettorale in questi ultimi giorni, dove ha tra l’altro ufficializzato la sua candidatura alle Elezioni Europee 2019, un ritorno eccellente dopo le ben note vicende della Legga Severino. Per il Centrosinistra corre alle Suppletive sarde il giornalista Andrea Frailis, che ha lavorato per il gruppo Unione Sarda e che si presenta sotto il simbolo di Progressisti di Sardegna. LeU, Pd e altre sigle di sinistra si sono unite in Sardegna, eccetto il Centro Democratico, sotto il nome di Frailis; per il Movimento 5 Stelle, che “scotta” le dimissioni di Mura, si presenta Luca Caschili, 46 anni, Ingegnere ambientale, assessore all’Urbanistica del Comune di Carbonia. La curiosità che lo riguarda è che ha presentato la sua candidatura con il simbolo M5s in Corte d’Appello praticamente pochi minuti prima della scadenza dei termini ufficiali. Da ultimo, Enrico Balletto di CasaPound, allenatore di pallavolo del Sarroch, già candidato nell’uninominale al Senato in occasione delle Politiche 2018.

COME SI VOTA ALLE SUPPLETIVE SARDEGNA 2019

Quattro candidati in lizza per un unico seggio alla Camera dei Deputati: le Elezioni Suppletive del collegio di Cagliari si tengono oggi, con urne aperte dalle ore 7 alle 22 e con spoglio dei risultati subito dopo la fine delle votazioni. Per quanto riguarda questa prima tornata elettorale che anticipa le imminenti Regionali in Sardegna, non è previsto alcun quorum (anche perché i partiti sono concordi nel prevedere una bassa affluenza alle urne). Solo 8 Comuni chiamati al voto, con un unico precedente di queste Suppletive sull’Isola: nel 2000 quando Giovanni De Murtas, deputato ogliastrino dei Comunisti italiani, perse la vita sulla vecchia statale 125, vicino a San Gregorio. Ma la legge è cambiata, visto che Andrea Mura ora va sostituto con le Elezioni Suppletive perché per effetto della legge elettorale in vigore da unico eletto non aveva sostituti. Le sezioni elettorali sono le medesime di tutti gli appuntamenti elettorali e le modalità del “come si vota” sono identiche: ai seggi bisogna presentarsi con la scheda elettorale e un documento d’identità, l’elettore vota per un candidato uninominale tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.



© RIPRODUZIONE RISERVATA