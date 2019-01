Reddito di cittadinanza 2019/ M5s, proposta del Parlamento Europeo: sussidio co-finanziato con fondi Ue

Reddito di cittadinanza 2019, dopo il via libera del Governo M5s-Lega con il decretone, il tema arriva anche sul tavolo Ue. Dopo aver chiarito i requisiti e come richiedere il sussidio, ecco l’annuncio del Movimento 5 Stelle: «In futuro il reddito di cittadinanza potrà essere co-finanziato con fondi Ue. Lo propone il Parlamento europeo a Commissione e Consiglio nelle nuove linee guida del Fondo sociale europeo plus approvate in plenaria a Strasburgo. Questi stanziamenti prevedono il sostegno a misure di lotta alla povertà come quella varata dal governo del cambiamento in Italia. Le nuove regole del Fse entreranno in vigore nel 2021 e, a partire da quella data, sarà possibile per esempio riformare i centri per l’impiego con gli stanziamenti europei. Questa è una grande vittoria politica del Movimento 5 Stelle che ha lottato per ottenere questo risultato fin dal primo giorno di attività in Parlamento. Con noi l’Europa cambia».

REDDITO DI CITTADINANZA 2019: FRECCIATINA M5S ALLA BOSCHI

Proseguono Rosa D’Amato e Laura Agea sul Blog delle Stelle: «Rispetto alla proposta della Commissione europea, ii deputati europei hanno votato un aumento delle risorse: la dotazione per il periodo 2021-2027 ammonta a 120,4 miliardi di euro. Questi fondi serviranno a coprire misure di contrasto alla povertà, come la Garanzia per l’infanzia rivolta al contrasto della povertà infantile, e la lotta alla disoccupazione giovanile. Adesso la palla passa ai triloghi (i negoziati fra Parlamento, Commissione e Consiglio). Faremo di tutto perché la posizione del Parlamento europeo non venga annacquata dai soliti falchi dell’austerity. E lo faremo con più forza a partire da maggio, quando con le elezioni europee porteremo il cambiamento anche in Europa». Infine, una stilettata a Maria Elena Boschi, recentemente protagonista di uno scontro a distanza con il grillino Alessandro Di Battista: «Ps. Non dite a Maria Elena Boschi che il Partito Democratico ha votato a favore del cofinanziamento del reddito di cittadinanza. La cena da 6.000 euro le potrebbe andare di traverso».

