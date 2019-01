Congresso Cgil, elezione nuovo segretario generale dopo Camusso/ Diretta video: Landini sfida Vincenzo Colla

Si è aperto a Bari questa mattina il 18esimo Congresso Nazionale della Cgil, dal titolo “Il Lavoro è” che quest’anno coincide con l’elezione del nuovo Segretario Nazionale dopo gli otto anni di mandato di Susanna Camusso: i due candidati, noti da tempo, sono Maurizio Landini (ex leader Fiom) e Vincenzo Colla (ex segretario dell’Emilia Romagna) che da mesi danno vita ad una sfida senza esclusione di colpi per poter guadagnare la fiducia dell’assemblea del sindacato sempre più “spaccata” a metà nell’individuare il “nuovo” Camusso per i prossimi 8 anni. Nessuno dei due candidati, apertamente, vuole la spaccatura della Cgil e assicurano che l’intera confederazione rimarrà unita per chiunque dei due delegati verrà promosso a ruolo di Segretario Generale Nazionale. Restano però diversi i punti di scontro che ancora non sono stati risolti nonostante l’inizio del Congresso: entrambi sono membri attuali della segreteria Cgil e sosterranno al congresso di Bari lo stesso documento “Il Lavoro è” (che tra l’altro ha raccolto il 97,91% dei voti). Sulle 12 categorie presenti, segnala Sky Tg24, ben 7 sono a favore di Landini mentre 5 sostengono Vincenzo Colla: il voto – in arrivo tra le giornate conclusive di giovedì e venerdì – resta segreto e potrebbero dunque esserci sorprese dell’ultimo minuto.

IL PROGRAMMA DEL CONGRESSO CGIL: TUTTI I PASSI VERSO L’ELEZIONE DEL POST-CAMUSSO

In particolare, entrando al Congresso decisivo aperto stamattina, Maurizio Landini può contare oltre che ai metalmeccanici della Fiom anche sulle categorie sindacali di Funzione pubblica, sulla scuola, universita’ e ricerca (Flc), su commercio, turismo e servizi (Filcams), sui bancari della Fisac, sui lavoratori dell’agroalimentare (Flai) e sugli atipici del Nidil. L’avversario e outsider Colla invece contare sui pensionati dello Spi, gli edili della Fillea, i lavoratori dei trasporti della Filt, dei chimici-tessili ed energia della Filctem, e dei lavoratori delle telecomunicazioni (Slc). Si arriverà dunque, molto probabilmente, alla conta effettiva dei voti, scenario alquanto inusuale per la Cgil con unico precedente: l’elezione nel 1994 di Sergio Cofferati che succedeva a Bruno Trentin. Mentre tutte le operazioni e interventi al Congresso Nazionale della Cgil saranno visibili sui canali in diretta video streaming su Facebook, sito Cgil e sito Rassegna.it, ecco qui l’intero programma dei prossimi giorni fino alla giornata conclusiva del 25 gennaio. In particolare, da segnalare, giovedì 24 gennaio la ripresa dei lavori con le votazioni su emendamenti allo statuto, emendamenti ai documenti congressuali, ordini del giorno, documento conclusivo. Ci saranno a seguire le elezioni di: Collegio Statutario, Comitato di garanzia nazionale, Comitati di garanzia interregionali, Sindaci revisori. Proclamazione dei risultati relativi all’elezione del Comitato direttivo nazionale e dell’Assemblea generale nazionale. Alle ore 15 poi la convocazione dell’Assemblea generale della Cgil per l’elezione del segretario generale, con l’annuncio e successivo discorso conclusivo del nuovo Segretario Generale Cgil che avverrà il giorno dopo, alle ore 12 di venerdì 25 gennaio, sempre a Bari.





© RIPRODUZIONE RISERVATA