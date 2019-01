Di Maio vs Francia sulla moneta coloniale/ Ultime notizie, premier Conte irritato “Così restiamo isolati”

Scontro diplomatico fra Italia e Francia a seguito della presa di posizione di Di Maio e del Movimento 5 Stelle (a cominciare dall’amico Alessandro Di Battista), sul franco CFA. Nella giornata di ieri Parigi ha convocato l’ambasciatrice italiana in Francia, Teresa Castaldo, per fare chiarezza in merito alle dichiarazioni del vice-presidente del consiglio sul colonialismo francese in Africa, e nel contempo è uscito allo scoperto il commissario dell’Unione Europea, Pierre Moscovici, che ha puntato il dito contro il leader dei grillini: «Alcune dichiarazioni – ha detto – vengono fatte per uso nazionale, somigliano a provocazioni, perché il contenuto è vuoto o irresponsabile, per cui è preferibile evitare di cedere alla provocazione. Mi auguro che si possa presto superare questa fase conflittuale che trovo negativa e priva di senso. Le provocazioni di solito squalificano chi le fa». Parole dure quelle del ministro dell’UE, condivise da numerosi esponenti del mondo politico italiano, a cominciare dagli oppositori del Partito Democratico e di Forza Italia.

DI MAIO VS FRANCIA SU MONETA COLONIALE

E pare che anche Palazzo Chigi e il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, non abbiano gradito tale fuoriuscita (duplice, perché Di Maio lo ha detto e poi ribadito), in merito al colonialismo francese, ed avrebbe invitato lo stesso ministro del lavoro a fare un passo indietro. «Se continuiamo così restiamo isolati», avrebbe esternato il primo ministro italiano ai suoi collaboratori in queste ore, e di conseguenza si sta lavorando per far tornare la situazione alla normalità, con la collaborazione anche del ministro degli esterni, Enzo Moavero Milanesi, nonché di quella del Quirinale, nella persona del presidente Sergio Mattarella, molto rispettato oltre i confini. Tale operazione di mediazione deve essere vista anche in un’ottica più larga comprendente anche le elezioni europee che si terranno il 26 maggio. Ecco perché fonti del governo sottolineano come si stia organizzando in queste ore “una strategia di avvicinamento con i colleghi d’oltralpe“.

