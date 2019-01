MATTARELLA, “SHOAH VIRUS PRONTO A RISVEGLIARSI”/ Giorno della Memoria, “italiani rifiutino male indifferenza”

Sono parole dense di significato quelle pronunciate sulla Shoah da Sergio Mattarella durante le celebrazioni al Quirinale del Giorno della Memoria. Come riportato dall’Ansa, il Presidente della Repubblica ha dichiarato:”Noi italiani abbiamo il dovere morale” non solo i ricordare ma anche “di combattere, senza remore e senza opportunismi, ogni focolaio di odio, di antisemitismo, di razzismo, di negazionismo, ovunque esso si annidi. E di rifiutare, come ammonisce sempre la senatrice Liliana Segre, l’indifferenza: un male tra i peggiori“. Mattarella ha fatto anche un riferimento (neanche troppo velato) al falso dei Savi di Sion rilanciato dal senatore M5s Elio Lannutti:”La riproposizione di simboli, di linguaggi, di riferimenti pseudo culturali, di vecchi e screditati falsi documenti, basati su ridicole teorie cospirazioniste, sono tutti segni di un passato che non deve in alcuna forma tornare e richiedono la nostra più ferma e decisa reazione”,

MATTARELLA, “AUSCHWITZ INFERNO IN TERRA”

Uno dei passaggi più sentiti del discorso pronunciato sulla Shoah da Sergio Mattarella al Quirinale per celebrare il Giorno della Memoria è stato quello dedicato al campo di concentramento di Auschwitz:”Auschwitz, il più grande e più letale dei campi di sterminio – con le sue grida, il suo sangue, il suo fumo acre, i suoi pianti e la sua disperazione, la brutalità dei carnefici – è stato spesso, e comprensibilmente, descritto come l’inferno sulla terra. Ma fu, di questo inferno, solo l’ultimo girone, il più brutale e perverso. Un sistema infernale che ha potuto distruggere milioni di vite innocenti nel cuore della civiltà europea, soltanto perché, accanto al nefando pilastro dell’odio, era cresciuto quello dell’indifferenza”. Quel male, ha spiegato Mattarella, “alberga nascosto, come un virus micidiale, nei bassifondi della società, nelle pieghe occulte di ideologie, nel buio accecante degli stereotipi e dei pregiudizi. Pronto a risvegliarsi, a colpire, a contagiare, a distruggere, appena se ne ripresentino le condizioni. Quando il benessere dei popoli o gli interessi delle maggioranze, si fanno coincidere con la negazione del diverso – dimenticando che ciascuna persona è diversa da ogni altra – la storia spalanca le porte alle più immani tragedie”.

