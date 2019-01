Reddito di Cittadinanza anche a nomadi e rom/ Giorgia Meloni insorge “Sarà battaglia in parlamento”

Il reddito di cittadinanza verrà dato anche a coloro che sono senza fissa dimora. A svelarlo è stato il vice-presidente del consiglio Luigi Di Maio, che uscendo allo scoperto nelle scorse ore, ha replicato così ad un’interrogazione di Alessio Butti di Fratelli d’italia: «La misura – le parole riportate dall’edizione online de Il Giornale – non esclude i senza fissa dimora considerato che l’iscrizione all’anagrafe costituisce nel nostro ordinamento un diritto soggettivo oltre che uno strumento di accesso alle prestazioni sociali e assistenziali, sanitarie nonché alle politiche del lavoro». Secondo il vice-presidente del consiglio, il reddito di cittadinanza ai senza tetto è una risposta «per andare incontro alle migliaia di italiani sfrattati e senza reddito che vivono per strada o in auto a causa di decenni di austerity». Stando all’ultimo rapporto stilato, fra rom e sinti, in Italia vi sarebbero fra le 120 e le 180mila persone, di cui il 43% con cittadinanza italiana.

REDDITO DI CITTADINANZA ANCHE A NOMADI E ROMA

Visto che i nomadi sono 26mila, facendo un breve calcolo si può presumere che siano circa 11mila le persone che potranno godere del sussidio stellato, così come coloro che risiedono negli alloggi popolari. Dura la replica di FdI, che ha spiegato: «Ora abbiamo la certezza che la platea degli aventi diritto al reddito di cittadinanza è infarcita di immigrati, di nomadi e di abusivi a vario titolo. La misura deve essere riservata interamente agli italiani e che i poveri debbano essere messi nella condizione di lavorare» perché «l’assistenza va riservata alle famiglie con bambini, ai nostri disabili, ai nostri anziani e a tutte quelle categorie che per diversi motivi non possono lavorare». La segretaria generale, Giorgia Meloni, ha promesso battaglia in parlamento: «Per modificare questo provvedimento e se non dovessimo farcela e quando usciranno le graduatorie scoprissimo che sono piene di nomadi, immigrati e parcheggiatori abusivi, allora raccoglieremo le firme per un referendum abrogativo del reddito di cittadinanza».

