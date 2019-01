Sondaggi politici/ Scontro con la Francia, per il 61% degli italiani è giusto alzare i toni con Parigi

Per due italiani su tre è giusto alzare i toni con la Francia: lo rileva il sondaggio di Emg Acqua per Agorà su Raitre. La maggioranza degli intervistati sostiene la posizione italiana, ma sono in minoranza coloro che si ritengono favorevoli alla riconsegna a Tripoli dei naufraghi, anche all’interno dell’elettorato M5s. Per il 61 per cento il governo «ha fatto bene» ad alzare i toni con Parigi, accusata da M5s e Lega di usare il franco Cfa come moneta coloniale. E poi c’è un’altra platea pari al 60 per cento che non trova giusto rimandare i migranti in Libia, perché «i diritti umani vengono prima di tutto». Tra chi approva lo scontro ci sono gli elettori M5s (82%) e quelli della Lega (76%), mentre in totale è solo il 28 per cento degli intervistati a non gradire il botta e risposta tra Roma e Parigi. Il 27 per cento degli intervistati, inoltre, ritiene che la riconsegna dei migranti a Tripoli non sia «un problema nostro». La posizione è approvata dalla maggioranza di chi vota Lega, ma è minoranza tra gli elettori M5s: solo 4 su 10 ritengono giusto rimandarli in Libia, mentre il 47% è contrario.

SONDAGGI POLITICI, EMG ACQUA (24 GENNAIO): SCONTRO CON PARIGI E MIGRANTI

Tra chi risponde “no”, secondo il sondaggio di Emg Acqua, c’è un 90% di sostenitori del Partito democratico, nonostante gli accordi con Tripoli per far diminuire gli sbarchi fossero cominciati proprio con il governo Gentiloni e tramite l’operato dell’allora ministro Marco Minniti. Il sondaggio politico si concentra anche sulle intenzioni di voto: la Lega perde un altro mezzo punto percentuale, restando poco sopra il 30 per centro. Il M5s resta sostanzialmente stabile al 26,5 per cento. I due partiti di governo mantengono ancora la maggioranza delle preferenze degli elettori, del resto è sostanzialmente invariata anche tra l’opposizione. Nel centrodestra Forza Italia è ancora sotto il 9 per cento, mentre Fratelli d’Italia sale leggermente al 4,7 per cento. Nel centrosinistra invece c’è il Pd che perde lo 0,6 per cento rispetto ad una settimana fa, quindi torna sotto la quota dei 18 punti percentuali, mentre cresce Più Europa, ora al 2,6 per centro. Il resto della sinistra, secondo il sondaggio, conserva un bacino di voti pari al 4,1 per cento.

