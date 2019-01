Carla Ruocco (M5s) “Sono l’autorità, voglio un posto in prima fila”/ Convegno Shoah: la mail della grillina

«Buongiorno, per la presidente On. Carla Ruocco è stato riservato un posto tra le autorità?»: questa la mail che ha scatenato l’ennesima bufera politica. Come riporta Repubblica, il portavoce dell’esponente del Movimento 5 Stelle, Presidente della commissione Finanze di Montecitorio, ha chiesto a chi di dovere un posto tra le autorità in occasione del convegno sulla Shoah in programma alla Camera. Il problema nasce dal fatto che la mail non è stata spedita unicamente al cerimoniale, ma anche a tutti i parlamentari: non sono tardate ad arrivare le reazioni degli esponenti di opposizione, con Partito Democratico e Forza Italia in prima linea per attaccare la grillina e tirare fuori la teoria della ‘casta’, combattuta dai grillini da forza di opposizione. Questa mail sembra indicare una mutazione completa…

CARLA RUOCCO E LE AUTORITA’ : LE REAZIONI

«Le autorità…e poi erano gli altri la Casta…», questa la risposta immediata di Laura Ravetto di Forza Italia alla mail inviata dall’entourage della pentastellata. E anche il Partito Democratico ironizza, ecco le parole di Luigi Marattin: «Quando si tratta di prendere i voti, “uno vale uno” e “abbasso la casta”. Quando si siedono sulle poltrone, chiedono il posto in prima fila pure nei convegni sulla Shoah, dove sarebbe sufficiente che ascoltassero. Uno spasso, questi grillini». Questo il tweet di Riccardo Puglisi: «Mi raccomando: al convegno sulla Shoah Carla Ruocco deve stare davanti tra le autorità, ben affiancata dall’esperto dei Protocolli dei Savi di Sion, il suo collega grillino Elio Lannutti. PS manco le mail sanno mandare!!!». Infine, l’analisi del dem Marco Di Maio: «La grillina Ruocco stamattina era preoccupata di non avere un posto tra le autorità ad un convegno sulla Shoah. Quel che conta è apparire, non essere. Esattamente il contrario di ciò che hanno professato per anni».

