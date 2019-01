REDDITO DI CITTADINANZA 2019/ Video M5s, andrà anche alle imprese: “incentivi molto importanti”

L’ok al decretone è arrivato, il testo e i requisiti per accedervi sono stati resi noti e a breve partiranno le assunzioni dei navigator: è tutto pronto per il reddito di cittadinanza, che andrà anche alle imprese. Il Movimento 5 Stelle spiega: «Le imprese sono il cuore di questo paese, ecco perché il reddito di cittadinanza andrà anche a loro! Abbiamo previsto incentivi molto importanti: le imprese che assumeranno i beneficiari del reddito avranno un incentivo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero di mensilità già ricevute dal beneficiario». I pentastellati evidenziano: «È un incentivo straordinario che spingerà imprese ad assumere il prima possibile i beneficiari del reddito di cittadinanza e prevediamo anche degli incentivi per diventare imprenditori. I beneficiari del reddito che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa nel primo anno, avranno diritto a sei mensilità in più sempre entro i 780 euro al mese».

REDDITO DI CITTADINANZA 2019: LE ULTIME NOTIZIE

Grande soddisfazione tra le fila grilline, con il leader Luigi Di Maio che ha spiegato l’importanza del provvedimento bandiera pentastellato: «Il Reddito di Cittadinanza è una bella notizia perché finalmente viene combattuta in maniera seria la povertà, perchè finalmente lo Stato si impegna a dare una mano a chi non trova lavoro, ma anche perchè con questo decreto quello che tutti dicevano che era impossibile, irrealizzabile, utopico, folle è diventato realtà». Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha poi evidenziato: «Da oggi nessuno potrà più permettersi di dirci che qualcosa non si può fare e se continuerà a farlo gli risponderemo ricordandogli questo giorno storico». Non mancano però le polemiche. Dopo le accuse di assistenzialismo, Giorgia Meloni ha promesso battaglia in parlamento: secondo Fratelli d’Italia il RdC andrà anche a nomadi e rom.





© RIPRODUZIONE RISERVATA