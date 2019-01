Tav, scontro Lega-M5s sulla Torino-Lione/ “Se i costi superano i benefici non si farà”, Salvini: “Va fatta”

Tra l’attesa per il responso dell’analisi costi-benefici e l’ipotesi referendum, sulla Tav si abbatte il ciclone Matteo Salvini. Intervenuto a Povera Patria, il ministro dell’Interno ha spiegato: «Nei prossimi giorni sarò a Chiomonte dove le forze dell’ordine vivono, da mesi, per difendere un cantiere della Tav spesso oggetto di violenze». Il capo del Viminale non nutre alcun tipo di dubbio sulla Torino-Lione, ma per la prima volta va dritto al sodo senza troppi giri di parole: «La Tav va assolutamente fatta, anche perché costa più non farla che farla. Sto ancora aspettando questa benedetta analisi costi-benefici, di cui non ho ancora visto una pagina». Parole che non sono passate inosservate al Movimento 5 Stelle, che ha tenuto a precisare poco dopo: «Se i costi saranno superiori ai benefici, la Tav non si farà. Non per fare il dispetto a qualcuno, ma per fare gli interessi di tutti gli italiani», riporta Il Giornale.

TENSIONE LEGA-M5S

«Abbiamo il dovere di utilizzare i soldi dei cittadini con la diligenza del buon padre di famiglia», ha poi aggiunto il M5s, storicamente contro l’Alta Velocità. I due partiti di maggioranza hanno vedute diverse, come testimoniato dalla presenza della Lega alla manifestazione di Torino pro-Tav, e ora Salvini sembra volersi imporre. Ma Danilo Toninelli è chiaro: «Sulla Tav stiamo facendo l’analisi costi benefici per evitare che vengano sprecati soldi, del referendum si parlerà esclusivamente dopo l’analisi costi benefici. L’analisi è stata lunga e difficile perché prima la faceva lo stesso oste che dava il vino ai clienti quindi era facile e veloce: ora sono arrivate persone perbene e serie che non rubano e l’abbiamo fatta per bene, ma abbiamo anche un accordo internazionale», riporta l’Ansa, con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha ribadito che la Torino-Lione «è sottoposta a un accordo internazionale con la Francia e prima di rendere pubblica l’analisi io e i miei tecnici andremo a Bruxelles per parlare con la responsabile dei Trasporti e con la ministra francese ai Trasporti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA