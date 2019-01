ALESSANDRO DI BATTISTA: “NELL’AZIENDA DI MIO PADRE UN LAVORATORE IN NERO”/ Video, “mi sono incaz*ato”

Alessandro Di Battista prova ad anticipare la bufera politica che ogni probabilità ne deriverà, uscendo allo scoperto su Facebook e ammettendo che sì, nell’azienda del padre c’è un lavoratore in nero. Quello che appare in un video sui social è un “Dibba” evidentemente afflitto e imbarazzato, racconta della telefonata intercorsa tra lui e il padre, che lo ha informato della “visita” di Filippo Roma, l’inviato de Le Iene che con le sue inchieste ai papà dei politici, prima Di Maio, poi Renzi, ora Di Battista, sta mettendo non poco in difficoltà alcuni dei protagonisti della vita pubblica nostrana. L’ex parlamentare del MoVimento 5 Stelle prova a spiegare:”Qualche giorno fa ho saputo da mio padre che c’è un lavoratore in nero nella sua azienda. Mi sono incazzato, è una cosa profondamente sbagliata. Mi sono arrabbiato a morte, perché non si fa e perché a noi fanno le pulci su tutto. Specialmente ora che sto tornando a dare una mano al Movimento 5 stelle“.

DI BATTISTA, “IENE ORA VADANO DA BERLUSCONI”

Alessandro Di Battista sostiene di non aver preso affatto bene la comunicazione con cui il padre lo informava del fatto di avere un lavoratore in nero nella sua azienda e di voler al più presto rimediare:”Qualche giorno fa ho chiesto a mio padre se fosse tutto a posto e mi ha risposto di no. I lavoratori devono sempre essere messi in regola, lui mi ha risposto che in un momento di difficoltà dell’azienda c’è una persona di 78 anni che ogni tanto va a dargli una mano. Farò il possibile ora affinché la posizione” del 78enne “sia regolarizzata“. Dibba dice di essersi arrabbiato anche per il fatto che il padre non ha chiesto aiuto a lui ma non mette nel mirino Le Iene che “fanno il loro mestiere, non me la sono mai presa con loro. Sono andati dal papà di Di Maio e di Renzi, ora dal mio ed è una cosa giusta“. Una cosa però Di Battista vorrebbe: “Ora però vadano anche da Berlusconi, ora ci sono le carte, le sentenze che attestano i pagamenti a Cosa Nostra“.





