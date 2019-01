Editoriale su signoraggio bancario, bufera “Povera Patria”/ Video, replica Giuli-Freccero: “Rai è pluralista”

Non è la prima e non sarà certamente l’ultima di “bufera” contro la nuova Rai “sovranista”, come è già stata ribattezzata dalle opposizioni anti Lega-M5s: specie su Rai2, dopo l’annuncio del programma di Beppe Grillo, il clima è tesissimo e la prima puntata andata in onda nella notte tra venerdì e sabato di “Povera Patria” è già un caso. Il programma condotto da Annalisa Bruchi, Alessandro Giuli e Aldo Cazzullo è praticamente lo stesso del passato “Night Tabloid” ma in una sola sera ha raddoppiato praticamente lo share con un lungo servizio sul signoraggio bancario, sul quale l’ex giornalista del Foglio ha dedicato un editoriale che sta facendo molto discutere. «Ricordando che l’Italia è uno delle nazioni più ricche al mondo eppure ha un debito pubblico di oltre 2300 miliardi di euro […]. Al di là di sprechi, ruberie e spese allegre una risposta sta nella parola signoraggio, il guadagno del signore che stampa la nostra moneta», esordiva l’editoriale di Giuli che ripercorre poi la storia in Italia divisa in tre fasi. Specie la terza, ovvero quella delicata della moneta unica, il giornalista spiegava «L’adozione dell’euro e la nascita della Bce completano l’espropriazione» ma ometteva l’inflazione, motivo per cui è stato criticassimo sui social e dai economisti assai anti-sovranisti. «Trattando il tema della moneta unica ho parlato di esproprio. Magari avrei dovuto usare un termine meno forte. Ma il fatto, sicuramente c’è stato», si è difeso ieri all’Adnkronos lo stesso conduttore, bersagliato dalle critiche nelle ultime ore.

LA REPLICA DI ALESSANDRO GIULI

“Povera Patria” viene attaccato non tanto per la presenza di Alessandro Giuli ma perché rappresenta un programma di approfondimento politico su quella stessa Rai 2 dove il direttore Freccero sta cercando di mettere un po’ di subbuglio dopo anni di sostanziale “calma mediatica”. «Abbiamo affrontato un tema così complesso in una scheda di due minuti, evidentemente di grande interesse. Verrà sviscerato ancora nella prossima puntata», difende Freccero, assai entusiasta del 5,9% di share (ma c’era anche Salvini ospite che certamente ha aiutato, ndr). «Questa è la condizione in cui è ridotta la Rai, oggi. Una discarica di fake news, con pagamento del canone in bolletta», è stato invece il duro attacco di Mario Seminerio, esperto economista e creatore del noto blog Phastidio.net. Per Riccardo Puglisi, prof associato all’Università di Pavia, «Su quali libri di testo e articoli di economia vi siete basati per questo orrore?». La difesa del conduttore e giornalista Giuli è affidata ancora all’Adnkronos: «comunque era un editoriale, un mio punto di vista, e non era no euro. Povera Patria non ha intenzione di sparare verità nel cielo e non pretende che tutti siano d’accordo. Tant’è che nella prossima puntata continueremo a parlare di questo tema, invitando in trasmissione chi la pensa diversamente». Infine, ha concluso spiegando come «Lo scudo più bello è il risultato di di share. Povera Patria è un programma pluralista, con una storia e temi in movimento. Torneremo a parlare di signoraggio in varie puntate e non è detto che alla fine sia la mia tesi a risultare quella prevalente».





