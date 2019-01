Afghanistan, Trenta: “ritiro truppe in un anno”/ Scontro Governo, Lega “solo opinione del Ministro M5s”

Se ne parla da tempo e il Ministro della Difesa non è la prima volta che esprime – seppur indirettamente – la volontà di ritirare le truppe italiane dall’Afghanistan: ora però, dopo il possibile accordo di pace stilato oggi tra Talebani ed esercito Usa per il parziale ritiro dei marines dal Paese mediorientale, quelle “voci” si fanno più insistenti e rilanciano le intenzioni del Ministro Elisabetta Trenta. «Il ministro Trenta ha dato disposizioni al Coi di valutare l’avvio di una pianificazione per il ritiro del contingente italiano in Afghanistan. L’orizzonte temporale potrebbe essere quello di 12 mesi», riportano nel pomeriggio fonti interne dell’Ansa alla Difesa. Basta questa come miccia per scatenare un possibile nuovo scontro nel Governo, impiegato nel già difficile braccio di ferro tra Lega e M5s sul fronte migranti e pure sul disastro in corso in Venezuela. «Facciamo quel che serve per riportare pace e stabilità. Al momento nessuna decisione è stata presa ma solo una valutazione da parte del ministro per competenza», riportano fonti della Lega, piccate contro l’uscita del Ministro Trenta.

NUOVO SCONTRO NEL GOVERNO: LEGA VS MINISTRO TRENTA

Per la missione Nato in Afghanistan, il Parlamento italiano ha già autorizzato, per i primi 9 mesi del 2019, un impiego massimo di 900 militari, 148 mezzi terrestri e 8 mezzi aerei: ma ora il M5s vuole dar seguito alle promesse elettorali (non contenute però nel Contratto di Governo, ndr) e intende fare “come Trump” ritirando i contingenti italiani nei prossimi 12 mesi. «La decisione del ministero della Difesa Elisabetta Trenta di affidare al Comitato operativo di vertice interforze la pianificazione per il ritiro del nostro contingente in Afghanistan è molto positiva», lanciano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle a cui risponde, immediato, il Ministro degli Esteri Moavero Milanesi per nulla convinto dall’uscita della collega in CdM, «Lo apprendo adesso che lo avrebbe detto, non ne ha parlato con me. Non appena torno a Roma o non appena dovessi sentire il ministro Trenta, ne riparleremo». Su Facebook però Alessandro Di Battista aumenta la già parecchia benzina sul fuoco “afgano” e rilancia «Ho appena parlato con Luigi Di Maio complimentandomi per la decisione. Si tratta di un altro successo di questo governo. Faccio i miei complimenti anche al Ministro della Difesa Trenta. Sarà bellissimo vedere i nostri soldati far ritorno già nei prossimi mesi».

