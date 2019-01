Dl semplificazioni, dubbi del Quirinale: troppi emendamenti/ Maggioranza M5s-Lega pronta a rivedere testo

«Dubbi del Quirinale» sul dl semplificazioni: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella auspica un taglio degli emendamenti presentati. Come sottolinea Il Fatto Quotidiano, il decreto legge comprende norme molto diverse tra loro, dalle trivelle alle nuove regole per gli Ncc, e il capo dello Stato ha optato per una moral suasion: il testo deve essere asciugato già all’esame dell’aula del Senato rispetto alla versione uscita dalle varie commissioni. Una condizione necessaria per evitare la decadenza del decreto, prevista il prossimo 12 febbraio 2019: Lega e Movimento 5 Stelle al lavoro per trovare l’intesa nella revisione del testo, con la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati che potrebbe dichiarare l’inammissibilità del testo in aula al termine della discussione generale in programma oggi, nel primo pomeriggio.

DL SEMPLIFICAZIONI: “ALCUNE PARTI VERRANNO RIVISTE”

Fonti del Movimento 5 Stelle hanno confermato che è in corso una verifica del testo e alcune parti verranno riviste: alcune norme potrebbero restare fuori, finendo in un ddl di iniziativa parlamentare. La Presse evidenzia che la Lega avrebbe indicato come prioritarie le norme sull’Ires, quelle sugli Ncc, il trasferimento degli impianti idroelettrici alle Regioni e lo stanziamento di risorse per i familiari delle vittime di Rigopiano. Il M5s, invece, vorrebbe salvare la norma sulle trivelle e ciò che concerne sanità, blockchain, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e smart contract. Ricordiamo che negli scorsi giorni nelle commissioni Affari Costituzionali e Lavori Pubblici del Senato sono stati approvati numerosi emendamenti su argomenti diversi tra loro: basti pensare allo stop al pagamento di tasse e contributi per i contribuenti colpiti dal crollo del ponte Morandi fino al 2 dicembre 2019 e alla ripresa della riscossione dei tributi e la proroga dei termini di prescrizione e decadenza a Lampedusa e Linosa.

