Reddito di cittadinanza 2019/ Di Maio scrive al Sud: “L’inizio di un nuovo percorso”

Sergio Mattarella ha firmato il decretone, via libera a Quota 100 e reddito di cittadinanza. Grande soddisfazione nel Movimento 5 Stelle per l’ok al provvedimento bandiera, con il governo che ha annunciato testo e requisiti, spiegando inoltre che l’assunzione dei navigator avverrà tra marzo e aprile. Non sono mancate le polemiche, con Giorgia Meloni in prima linea, ma Luigi Di Maio guarda al futuro con fiducia. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha scritto una lettera destinata ai quotidiani del Sud Italia ed ha spiegato: «Il Reddito di Cittadinanza serve per far incontrare domanda e offerta di lavoro e serve per incoraggiare gli imprenditori ad assumere. Il meccanismo che abbiamo trovato è semplice. Il Reddito di Cittadinanza prevede che le aziende che offrono un lavoro ai cittadini che ne possono beneficiare, abbiano diritto ad un incentivo che va da un minimo di cinque fino ad un massimo di 18 mesi dell’assegno previsto per quelle persone. Nel caso di uno che prima non aveva reddito, un importo pari a 780 euro».

REDDITO DI CITTADINANZA 2019: “L’INIZIO DI UN PERCORSO NUOVO PER IL SUD”

Dopo aver garantito il rispetto dei tempi, il leader grillino ha spiegato che il RdC andrà anche alle imprese: «Per le imprese che già accedono alla decontribuzione dagli oneri Inps subentrerà anche il credito di imposta per la parte residua di beneficio maturata dal neo assunto. Morale della favola: un imprenditore del Sud che assumerà un percettore di Reddito di Cittadinanza ad aprile 2019, pagherà zero euro di tasse su quel lavoratore fino a ottobre 2020. In pratica ogni assunto al sud porta in dote all’azienda da un minimo di 18.000 euro fino a 30.000 euro». Un provvedimento che ha l’obiettivo di far ripartire l’Italia e, soprattutto, il suo Mezzogiorno: «Questo è un segno concreto, l’inizio di un percorso nuovo per il Sud del Paese».

