Dl sicurezza, sindaci Pd vs Salvini/ Orlando “Viola i diritti umani”, Di Maio “Stanno messi male”

E’ scontro fra il ministro dell’Interno Matteo Salvini, e i sindaci del Partito Democratico, sul dl sicurezza. Nelle ultime ore sono emersi una serie di dissidenti che si sono opposti al decreto fortemente voluto dal titolare del Viminale, in particolare, per quanto riguarda la stretta sui migranti. Fra questi anche il primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando, che poco fa è tornato allo scoperto, intervistato dai microfoni di Sky Tg24: «Ho fatto un atto istituzionale, da sindaco – le sue parole – perché ritengo che questo decreto per alcune sue parti riguarda competenze esclusivamente comunali, come quella anagrafica, e realizza una violazione dei diritti umani». Orlando parla della legge in questione definendola «disumana e criminogena perché trasforma chi legalmente sta in Italia in un illegale». Molti i sindaci che si sono uniti al coro del rappresentante palermitano, a cominciare da quello di Firenze, Dario Nardella, arrivando fino a quello di Napoli, Luigi De Magistris, scagliatosi tra l’altro recentemente contro Salvini anche per la questione migranti.

DL SICUREZZA: SINDACI PD VS SALVINI

Il ministro dell’interno ha replicato più volte agli attacchi ricevuti dall’opposizione in queste ultime ore, rispolverando uno dei motti più usati negli ultimi mesi “La pacchia è finita!”. Al suo fianco si è schierato anche l’altro vice-presidente del consiglio, Luigi Di Maio, che intervistato dai microfoni de Il Fatto Quotidiano ad Alleghe (provincia di Belluno) ha commentato così la notizia dell’insorgere dei sindaci del Partito Democratico: «Solo campagna elettorale da parte di sindaci che si devono sentire un po’ di sinistra facendo un po’ di rumore. Ma se vuoi sentirti di sinistra metti mano ai diritti sociali di questo Paese, quelli che la sinistra ha distrutto in questi anni. Pensate come stanno messi male». A questo punto bisognerà capire come evolverà la situazione, visto che al momento l’applicazione della direttiva sulla sicurezza risulta essere sospesa in attesa di ulteriori verifiche dagli organi preposti.

