Reddito di Cittadinanza 2019: chi può prenderlo e come ottenerlo/ Bozza M5s-Lega: Isee e differenze col Rei

La bozza del Reddito di Cittadinanza è emersa da più di un “retroscena” sulla stampa italiana questa mattina e si avvicina sempre più al prospetto “definitivo” che dovrà essere messo nero su bianco nel decreto attuativo sulla misura cardine della Manovra di Bilancio approvata il 30 dicembre scorso. Diverse somiglianze al Rei (Reddito di Inclusione) fatto dai Governi Pd, ma anche le differenze sul tema dell’Isee e sula fruibilità con le aziende in maniera più “sensata” come del resto proponeva fin dall’inizio il Sottosegretario della Lega Armando Siri. In primo luogo, il Reddito di Cittadinanza verrà erogato con un reddito annuo inferiore a 6mila euro (se si vive da soli) o 12.600 euro a fronte di una coppia con 4 figli minori: non si guarderà solo all’Isee però – come invece accade con il Rei – ma anche al reddito familiare con una soglia che sale fino a 9369 euro annui se si vive in affitto in coppia, mentre dovrà essere di 6mila euro annui per tutti i single. Secondo la bozza riportata da Tg Com24, sia per il Rei sia per il reddito di cittadinanza «si potrà chiedere se cittadini italiani o comunitari con diritto di soggiorno o di paesi extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo».

NON SOLO ISEE: TUTTE LE DIFFERENZE COL REI

Per richiedere il Reddito di Cittadinanza il valore massimo dell’Isee dovrà essere di 9.360 euro mentre per il Rei il tetto è a 6mila euro: il Reddito di marca M5s-Lega può essere compatibile con la Naspi, mentre il Rei non lo consentiva. Il cosiddetto “beneficio” economico dovrebbe essere quasi doppio per il Reddito di Cittadinanza rispetto al Rei di marca Pd perché con redditi pari a zero si può arrivare a 6mila euro annui per un single e 12.600 per una famiglia di 6 persone, ovvero 1.050 al mese a fronte dei 539 euro del Rei. La durata del Reddito di Cittadinanza sarà di 18 mesi complessiva con in pi quanto promesso ieri dal Ministro Di Maio, ovvero «sono previsti sgravi fiscali alle imprese e aziende che assumono i destinatari del Reddito». Confermata invece la richiesta iniziale dello stesso vicepremier M5s, ovvero che sia prevista la possibilità di chiedere al beneficiario fino a 8 ore di lavoro settimanale per progetti del comune di residenza.

