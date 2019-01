Sondaggi politici/ Il 40% non vuole Elezioni anticipate: Lega al 32,6%, Di Maio crolla sotto il 25%

TECNÈ (28 GENNAIO): IL 40% NON VUOLE ELEZIONI ANTICIPATE

Da Bloomberg è di giornata il retroscena sull’eventualità di elezioni anticipate per dirimere la distanza ormai netta tra Lega e M5s: ma i sondaggi politici espressi in questi ultimi giorni, in merito alla clamorosa possibilità di un voto anticipato prima delle Europee, cosa dicono? Secondo le stime effettuate da Tecnè, in realtà, l’elettorato nel suo complesso respinge l’ipotesi con solo l’8% disposto ad elezioni anticipate «perché Lega e M5s sono troppo diversi». Il 27% piuttosto ritiene che l’alleanza gialloverde no terrà ma che serva più tempo, forse tra un anno, per vedere le urne anticipate visto che ad oggi si ritiene che dopo il voto di fatto non cambierebbe molto rispetto al 4 marzo 2018. Il 40% invece ritiene che non ha senso parlare di elezioni anticipate e che bisogna concludere la legislatura visto che «Lega e M5s devono avere il tempo di realizzare il contratto». È chiaro che l’evoluzione politica dopo il voto al Senato sul caso Diciotti potrebbe cambiare e non poco, con anche i sondaggi che di contro servirebbero al Carroccio per fare l’eventuale “ribaltone” e staccare la spina portando tutto il Paese ad elezioni.

SWG (28 GENNAIO): LEGA AL 32,6%, M5S SOTTO IL 25%

Guardando invece le intenzioni di voto prodotte nei sondaggi politici di Swg, resta centrale il ruolo di assoluto protagonista di Matteo Salvini e della Lega: nonostante il peso dei processi, del caso migranti e delle difficoltà nei rapporti con il M5s, il Carroccio guadagna ancora e si piazza al 32,6% nelle ultimissime intenzioni di voto su scala nazionale. Male, ancora, i Cinque Stelle che addirittura scendono al 24,9%: per gli altri partiti, non scoppia di salute il Partito Democratico (17.2% con ancora l’incognita segretario in vista delle Primarie del 3 marzo prossimo) e nemmeno Forza Italia che al 8,1% non rappresenta al momento un “problema” per la leadership di Salvini interna al Centrodestra. Cresce ancora molto bene Fratelli d’Italia, al 4,5%, in salita anche +Europa al 2,4% mentre crollano gli altri piccoli partiti: 2,6% per l’intero gruppo di Sinistra (ex LeU, Mdp, SI), 1,2% per i Verdi, tutti gli altri che non vanno oltre il 3,6% complessivo.

