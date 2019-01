Silvio Berlusconi/ “M5s inadeguati, vinceremo le elezioni con la Lega e i delusi dei grillini”

E’ un Silvio Berlusconi pronto alle elezioni quello che ha parlato recentemente a Repubblica, in un’intervista esclusiva. Il leader di Forza Italia, tornano nuovamente in campo dopo l’annuncio di candidarsi per le Europee del prossimo maggio, ribadisce la preoccupazione nei confronti dell’ala grillina del governo, e tende la mano al vice-presidente del consiglio Matteo Salvini. «Se si andasse a elezioni siamo pronti», dice il Cavaliere, convinto che il centrodestra possa governare in solitudine senza bisogno di nuove alleanze «dopo la caduta di questo governo – sottolinea – emergerà una maggioranza diversa da quella attuale, in grado di sostenere un governo del centrodestra senza passare da nuove elezioni». Un Berlusconi che strizza l’occhio ai delusi del Movimento 5 Stelle, che potrebbero lasciare i grillini per salpare sulla barca forzista: «Mi risulta che molti parlamentari – spiega il presidente del Monza Calcio – anche fra i Cinque Stelle, si rendano conto che le politiche del governo ci stanno portando verso una nuova grave crisi e che sentano il dovere di fronte ai loro elettori e al Paese di fare qualcosa per cambiare questa situazione».

BERLUSCONI “M5S INADEGUATI, NOI CON LA LEGA E I GRILLINI DELUSI”

Un’alleanza che non sembra invece possibile con il Partito Democratico, il cui pensiero è troppo lontano da quello di Berlusconi: «Quanto al Partito democratico – fa notare – soffre delle sue molte divisioni. Non vedo le condizioni con loro». Secondo l’ex presidente del Milan, sono molti gli italiani che sperano in un ritorno al governo dello stesso Cav: «Con questo governo, con questo grillini, in molti mi rimpiangono. Mi rimpiangono perché questi sono inadeguati». Quindi un pensiero su Matteo Salvini: «Non gli ho posto ultimatum ma un fermo invito a porre fine a una formula di governo innaturale assolutamente negativa per gli italiani». La conclusione con una previsione ottimistica per il suo partito e il centro destra: «Il centrodestra governa bene in molte regioni importanti e in centinaia di comuni e vincerà, unito, le elezioni regionali e amministrative nei prossimi mesi».

