Video Conte-Merkel a Davos: “Salvini è contro tutti”/ Premier: “Angela, non ti preoccupare: sono determinato”

Piazzapulita ha mandato in onda questa sera il video completo della chiacchierata tra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera Angela Merkel al World Economic Forum a Davos. Sette giorni fa è stato mandato in onda il segmento in cui il Presidente del Consiglio raccontava la preoccupazione del Movimento 5 Stelle per il calo nei sondaggi, ora emerge qualche dettaglio in più sul colloquio tra i due. «Perché sull’immigrazione ovviamente Salvini è del tutto…», dice Conte, con la cancelliera che lo interrompe, «Lui… (poi c’è una parte incomprensibile, ndr)»: il premier aggiunge su Salvini, «lui chiude tutto. Non c’è spazio. Per me è differente. Sai…». Prosegue Conte: «Ti ricordi di Malta? Quando ho detto: ‘Donne e bambini li prenderò con l’aereo’. Perché Juncker mi aveva detto ‘Salvini dice che tutti i porti sono chiusi’. Io ho detto ‘Ok, vuol dire che li prenderò in aereo!’ Sai…(altro passaggio che non e’ stato possibile comprendere, ndr). Quindi ho capito la questione».

CONTE MERKEL DAVOS, ECCO IL VIDEO

Prosegue Giuseppe Conte, rassicurando Angela Merkel: «Ma li prendiamo, certo. Certo! Ma Angela, non preoccuparti. Sono molto determinato. La mia forza è che se io dico ‘Ora la smettiamo!’, loro non litigano…(incomprensibile, ndr). È la mia.. Ho questa posizione». In un altro passaggio il premier prosegue: «Nella campagna elettorale ora ci sono molti nel partito che dicono: ‘Il nostro amico è la Germania, e quindi dobbiamo fare la campagna contro la Francia!’». La Cancelliera risponde: «È un approccio molto semplicistico», con Conte che ribadisce, «Io penso che sarà… Siamo all’inizio». «Quindi Salvini è contro Francia e Germania? E Di Maio è contro la Francia?», chiede infine la cancelliera, con il premier che è netto: «Salvini è contro tutti». Un video che farà certamente discutere e sono subito arrivate le prime reazioni politiche, a partire dalla dem Alessia Morani: «Che imbarazzo! Conte dice serenamente alla Merkel che l’unico pensiero che hanno Salvini e Di Maio riguarda solo il loro consenso e le loro poltrone. P.s ora abbiamo capito perché hanno diffuso tutte quelle balle sul Franco francese CFA».





