Di Maio e Salvini, scontro sui migranti della Sea Watch/ Fico sta con il grillino “Una bella iniziativa”

Di Maio e Salvini, è scontro aperto sui migranti. I due vice-presidenti del consiglio non condividono la stessa tesi in merito ai profughi che si trovano attualmente sulla Sea Watch, nave Ong, e che da giorni sono alla ricerca di un porto sicuro. Secondo il ministro del lavoro, i bambini e le donne a bordo, circa una decina di persone, potrebbero sbarcare a Malta per poi essere accolte in Italia, ma Salvini la pensa diversamente, continuando a ribadire la tesi dell’esecutivo degli ultimi mesi: “Il Belpaese non accoglie i migranti soccorsi dalle ong”. Sulla vicenda si è espresso anche il premier Giuseppe Conte, che si è schierato dalla parte del grillino, e per ultimo è uscito allo scoperto il presidente della Camera, Roberto Fico, noto per le sue posizioni quasi sempre opposte a Salvini, che attraverso Facebook ha scritto: «Sono convinto che l’iniziativa presa ieri da Luigi Di Maio sia un segnale importante e ne sono contento. Allo stesso modo credo fortemente che l’Italia non debba essere lasciata sola, così come nessun altro Paese debba essere lasciato solo a gestire questioni complesse».

DI MAIO E SALVINI: SCONTRO SUI MIGRANTI

Dopo quanto scritto dal titolare della Camera, è tornato nuovamente allo scoperto Salvini, che tira dritto per la propria strada, rincarando la dose: «Non cediamo ai ricatti. Due navi Ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta. Oppure, visto che le Ong hanno bandiera olandese e tedesca, chiedano aiuto a Berlino e Amsterdam per attivare immediatamente un corridoio umanitario». In tutto questo bailame spicca la voce della stessa Sea Watch, con la rappresentante Federica Mameli che dice di non poter accogliere la proposta di Di Maio: «È impensabile separare le famiglie a bordo. A bordo ci sono 7 minori, tra cui tre bambini che fanno parte di un nucleo familiare. Loro non accettano di essere separati e nemmeno noi li separeremmo mai». Insomma, per ora non sembra trovarsi una soluzione.

