Di Maio ai Gilet gialli: “M5s vi sostiene”/ ‘Offre’ Rousseau agli anti-Macron: Salvini “no violenze”

«Gilet gialli, non mollate! Dall’Italia stiamo seguendo la vostra battaglia dal giorno in cui siete comparsi per la prima volta colorando di giallo le strade di Parigi e di altre città francesi»: è un tripudio di “giallo” che sgorga dal lungo post di Luigi Di Maio dedicato oggi sul Blog delle Stelle (il canale ufficiale del M5s), con un endorsement tutt’altro che nascosto nei confronti della piazza francese che da 8 sabati consecutivi protesta in piazza contro il Presidente Emmanuel Macron. Se nei primi mesi dell’emergenza a Parigi (e non solo) nelle file del M5s si erano tenuti piuttosto alla larga, con qualche dichiarazione “spot” di simpatia verso quei “gilet jeunesse”, ora il cambio di rotta è evidente e a suo dire clamoroso (se non fosse che i grillini ben sanno il calo dei consensi dovuto alle tante “promesse” finora non mantenute). E allora Di Maio compie la svolta, cercando una partnership in questo momento assai “seguita” da molti cittadini italiani che guardano con curiosità all’esperienza di piazza francese. «Sappiamo cosa anima il vostro spirito e perché avete deciso di scendere in piazza per farvi sentire. In Francia, come in Italia, la politica è diventata sorda alle esigenze dei cittadini che sono stati tenuti fuori dalle decisioni più importanti che riguardano il popolo. Il grido che si alza forte dalle piazze francesi è in definitiva uno: “fateci partecipare”», scrive ancora Di Maio che compie di sua sponte un paragone-somiglianza tra i due movimenti “gialli”.

DA SALVINI A RENZI: LE REAZIONI ALL’ENDORSEMENT GRILLINO

«Il MoVimento 5 Stelle è pronto a darvi il sostegno di cui avete bisogno. Come voi, anche noi, condanniamo con forza chi ha causato violenze durante le manifestazioni, ma sappiamo bene che il vostro movimento è pacifico. Possiamo mettere a vostra disposizione alcune funzioni del nostro sistema operativo per la democrazia diretta, Rousseau, per esempio call to action per organizzare gli eventi sul territorio o il sistema di voto per definire il programma elettorale e scegliere i candidati da presentare alle elezioni. E’ un sistema pensato per un movimento orizzontale e spontaneo come il vostro e saremmo felici se voleste utilizzarlo», è la proposta ufficiale fatta da Di Maio ai gilet gialli, in vista evidentemente di quelle Elezioni Europee 2019 che il M5s teme di poter perdere senza un cambio di passo deciso nei confronti dell’alleato-rivale della Lega. Proprio Salvini è il primo a “reagire” davanti all’endorsment tirato dal collega vicepremier ai manifestanti francesi: «Sostegno ai cittadini perbene che protestano contro un presidente che governa contro il suo popolo; condanno però ogni episodio di violenza che non serve a nessuno». Assai più critico l’altro Matteo, Renzi, in un breve ma “velenoso” tweet, «Quella scheda gli scienziati per le loro idee (Giulia Grillo, ndr). L’altro sostiene chi in Francia picchia i poliziotti e usa violenza contro le Istituzioni. Non è folclore: 1miliardo e 700milioni nel 2018 in più per lo spread. Il populismo costa. E alla fine il conto lo pagano gli italiani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA