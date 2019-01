Reddito di cittadinanza, gli 8 requisiti per averlo/ Modificata la platea: parte ad aprile

Spuntano nuovi aggiornamenti sul reddito di cittadinanza, con il governo Lega-Movimento 5 Stelle al lavoro sul decreto collegato alla Legge di Bilancio. Come riporta Il Messaggero, con l’ultima versione del dl si delinea meglio la platea e l’entità del sussidio: lo strumento potrà essere richiesto da tutti gli italiani o gli extracomunitari con permesso di soggiorno nel nostro Paese da almeno dieci anni. Per quanto riguarda i requisiti, ogni nucleo familiare deve avere un reddito Isee entro i 9.360 euro (entro i 6.000 euro per i single), un patrimonio immobiliare non superiore ai 30.000 euro al netto della prima casa e rendite finanziare non superiori ai 6.000 euro, che diventano 10.000 euro con almeno due figli a carico. E ancora: il divieto di possedere auto sopra i 1.600 cc o barche, i figli a carico devono avere meno di 26 anni. Come già segnalato in precedenza, viene escluso chi si è dimesso volontariamente, i detenuti e i degenti di lungo corso in strutture pubbliche.

REDDITO DI CITTADINANZA, LE ULTIME NOTIZIE

La platea per il reddito di cittadinanza è stata rivista al ribasso: 1.700.000 famiglie beneficiare, per 4.900.000 percettori totali. Il provvedimento bandiera dei pentastellati dovrebbe partire da aprile, con l’economista grillino Cominardi che ai microfoni de L’aria che tira ha parlato di «primavera». Il Messaggero riporta che il sussidio va scomposto tra una componente massima di 500 euro a famiglia modulabile in relazione all’Isee e 280 euro per l’affitto e, secondo i primi calcoli, andranno in media 391 euro a famiglia e 198 euro per il singolo disoccupato. Vi abbiamo già raccontato nel dettaglio chi può prenderlo e come ottenerlo, ma segnaliamo che ogni lavoratore, assistito dai navigator, deve accettare un’offerta congrua entro 18 mesi: nei primi sei mesi la distanza non può superare i 100 chilometri di distanza dalla residenza, dopo passa i 250 chilometri, quindi anche fuori regione.

