Tav, consegnata analisi costi e benefici al governo/ Giudizio negativo? Chiamparino: “Basta perdere tempo”

L’analisi costi-benifici sulla Tav Torino-Lione, che era stata commissionata ad un gruppo di esperti, è stata consegnata oggi. Lo ha detto il professor Marco Ponti, che ha presieduto la commissione, in un confronto in diretta tv con il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino a SkyTg24. «L’analisi vale per la collettività e quindi riguarda tutta l’opera, la parte italiana, ma tutti i soggetti sociali implicati, gli utenti, le imprese, lo Stato, la sicurezza e gli effetti occupazionali», ha detto Ponti. «Devo dare atto al professor Ponti e al suo staff che hanno rispettato le scadenze: al netto delle feste di Natale, che ovviamente vanno santificate. Ora attendiamo che il Governo prenda le sue determinazioni», la replica di Chiamparino. Il governatore del Piemonte ha sollecitato l’esecutivo: «A questo punto non c’è più alcuna ragione per differire una decisione: il governo ci faccia sapere in fretta cosa intende fare». Chiamparini ha annunciato anche che sabato prossimo parteciperà alla manifestazione torinese Sì Tav «per sottolineare la necessità, senza ulteriori indugi, di una decisione favorevole alla sua realizzazione». I nodi dunque stanno arrivando al pettine.

TAV, CONSEGNATA ANALISI COSTI E BENEFICI AL GOVERNO

Stando a quanto risulta al Messaggero, il giudizio sulla Tav Torino-Lione è negativo. Eppure il professor Marco Ponti ha dichiarato che «i conti calcolati nell’analisi costi-benefici sono buoni», auspicando poi che siano resi noti il prima possibile. In mattinata comunque il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino era già intervenuto sul punto durante il congresso dello Spi Cgil che si è aperto al Lingotto. «Un governo non può decidere ogni giorno cose diverse, ha il dovere di dire quali sono le sue scelte. Non può continuare a prendere in giro un’intera comunità», aveva ribadito. E aveva rinnovato la richiesta al governo di «di sapere che cosa il governo intenda fare, se ritiene che la Torino-Lione non si debba fare lo dica». Il governatore del Piemonte ha aperto anche all’ipotesi di «un referendum per conoscere la volontà dei piemontesi. Altre Regioni potranno unirsi. Governare non è la prosecuzione della campagna elettorale ma prendersi la responsabilità di decidere».

