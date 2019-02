Tav, Salvini a Chiomonte: “serve all’Italia”/ Ultime notizie, Di Maio “non vado in Val di Susa, scavi a zero”

Il Ministro degli Interni Matteo Salvini è atteso questa mattina al cantiere della Tav Torino-Lione a Chiomonte, una visita “lampo” per procedere all’offensiva della Lega sulle Grandi Opere non a caso il giorno dopo dell’entrata ufficiale in recessione tecnica della nostra economia: il Ministro Tria e Confindustria – ma non solo – spingono affinché il Governo intraprenda la via degli investimenti pubblici proprio a cominciare da quelle grandi opere che il M5s invece continua nell’ostinata battaglia contraria. La Tav è un simbolo, forse il più importante, e la Lega di Salvini vuole ribadirlo ad ogni costo: «L’Italia ha bisogno di viaggiare di più, ha bisogno di opere. Vado al cantiere di Chiomonte anche per portare la solidarietà ai poliziotti». Arrivando poi davanti al cantiere, il vicepremier ha aggiunto «non sono qui per dividere ma per costruire. Il Governo è una squadra, questa è un’opera utile che serve all’Italia per risparmio di tempo, di inquinamento e soldi, quindi serve anche se va rivista come spieghiamo nel contratto con il M5s». Salvini poi invoca un tavolo distensivo tra il Governo francese, quello italiano e Bruxelles, auspicando anche nuovi fondi in arrivo dall’Ue per far concludere la Tav Torino-Lione.

ATTIMI DI TENSIONE IN VAL DI SUSA PRIMA DELL’ARRIVO DI SALVINI

Inevitabili e prevedibili gli attimi di tensioni tra i manifestanti No Tav e la Polizia, con spintoni e proteste contro l’arrivo del Ministro Salvini: sul posto la polizia in assetto antisommossa ha reagito ad alcune provocazioni con qualche manganellata. Lo scontro sul luogo fa da “parallelo” allo scontro politico, anche se le prime parole di Salvini sono state più distensive che altro: Di Maio da Roma rilancia «io in Val di Susa non ci vado, lì non è stato scavato ancora un solo centimetro, c’è solo un tunnel geognostico. Per me il cantiere di Chiomonte non è un’opera incompiuta ma una mai iniziata». Chiaro che l’arrivo di Salvini abbia un forte connotato politico e per questo Di Maio non intende lasciare l’unicità dello spazio al collega-rivale, specie sul fronte Tav: «La spesa della Tav può essere benissimo dirottata sulla metropolitana di Torino o sull’autostrada Asti-Cuneo. Lasciamo i soldi a quel territorio ma investiamoli per cose prioritarie», ribadisce il vicepremier grillino.

