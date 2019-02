Elezioni Regionali Abruzzo 2019/ Diretta risultati e affluenza: come si vota, sondaggi, 4 candidati Presidente

L’Abruzzo è chiamato al voto, uno degli appuntamenti più importanti della politica italiana in attesa delle cruciali Europee di maggio: si tengono oggi 10 febbraio le Elezioni Regionali per rinnovare il Consiglio Regionale e ovviamente il Presidente Governatore, dopo le dimissioni di Luciano D’Alfonso eletto al Senato con il Partito Democratico. Urne aperte dalle 7 fino alle 23 di questa sera, con il 1.211.204 di elettori chiamati a rinnovare il Presidente della Giunta e il Consiglio Regionale. Ben 305 comuni e 1633 sezioni elettorali sono pronte ad accogliere le votazioni decisamente importanti – seppur l’Abruzzo sia una regione storicamente non “cruciale” nello scacchiere nazionale – per tastare il polso dei due partiti di Governo, mai così lontani come in questi ultimi tempi post Manovra. La crisi economica, la recessione e i nodi Tav, Venezuela, Trivelle costringe Lega e M5s ad un patto stringente da qui fino alle Europee: è chiaro però, nell’eventualità di un “boom” alle Regionali d’Abruzzo di Salvini o Di Maio, che qualche meccanismo e forza interna potrebbe cambiare. In corsa 4 candidati, Marco Marsilio (Centrodestra), Giovanni Legnini (Centrosinistra), Sara Marcozzi (M5s) e Stefano Flajani (CasaPound): ricordiamo che in Abruzzo vige il sistema elettorale proporzionale che non prevede alcun ballottaggio. Sarà dunque eletto Governatore della Regione chi avrà semplicemente più voti nei risultati pronti ad essere ufficiali tra la notte e la mattina di domani 11 febbraio. La coalizione che ha sostenuto il candidato vincente avrà tra il 60 e il 65% dei seggi disponibili nel Consiglio regionale, mentre la soglia di sbarramento è fissata al 4% per i partiti che corrono in solitaria (al 2% per quelli presenti in coalizione).

I 4 CANDIDATI PRESIDENTE

Entriamo più nella competizione dei 4 candidati alle Regionali oggi in lizza per la poltrona di Governatore, partendo per motivi di cavalleria dall’unica donna in corsa, la candidata del M5s Sara Marcozzi: 41enne già candidata alle scorse Elezioni Regionali con il Movimento 5 Stelle divenendo la prima consigliera grillina a L’Aquila. Ha vinto le “Regionarie” sulla piattaforma Rousseau e punta sulla compattezza della base dopo la campagna spinta da Di Battista e Di Maio. Negli ultimi sondaggi Swg del 25 gennaio 2019 (citati da Termometro Politico) veniva data tra il 30% e il 34%, mentre ad essere in vantaggio sarebbe il candidato del Centrodestra Marco Marsilio (35-39%): sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Popolo della Famiglia – Popolari per l’Italia, Udc-Dc-Idea e Azione Politica, è attualmente senatore componente della Commissione Bilancio e della Bicamerale sul Federalismo Fiscale. Dopo lo strappo tra Lega e Forza Italia per le ben note vicende nazionale, Marsilio è il candidato di FdI con Giorgia Meloni che è riuscita così a riunire i cocci della coalizione in vista delle Regionali in Abruzzo. Filosofo e professore, promette una Regione «del buon vivere e lavorare»: al terzo posto nei sondaggi Swg dello scorso gennaio è Giovanni Legnini, candidato unitario del Centrosinistra con Pd, Progressisti-Sinistra Abruzzo, Abruzzo in Comune e altre liste di centrosinistra (28-32%). Del tutto in corsa contro Marcozzi e Marsilio, l’ex sottosegretario della Presidenza durante Governo Letta lo scorso 30 settembre 2014 è stato eletto vicepresidente del Csm, carica che ha mantenuto fino al settembre del 2018: importante la sua candidatura perché riflette un tentativo di unità delle sinistre in vista delle Elezioni Europee. Da ultimo, dato al 2% è il candidato di CasaPound Stefano Flajani: in un recente confronto all’Ansa, ha rilanciato «CasaPound è l’unica alternativa per gli abruzzesi, perché centrodestra e centrosinistra, al di là di come hanno governato, sono tutti e due orientati verso un sistema capitalistico e privatistico, sia di servizi sia bancario. Noi invece abbiamo un sistema a tutela e a misura del cittadino. Lo dimostriamo con l’attività politica che facciamo ogni giorno e ogni anno»,

AFFLUENZA E COME SI VOTA

Durante la giornata di votazioni per le Regionali in Abruzzo, saranno disponibili come di consueto tre dati sull’affluenza parziale comunicati al Ministero dell’Interno alle ore 12, alle 19 e alle ore 23 alla chiusura dei seggi. I risultati saranno poi disponibili nella mattinata visto che lo scrutinio dovrebbe cominciare subito dopo la conclusione delle votazioni: per comprendere invece come si vota alle Elezioni di rinnovo della Giunta e Consiglio Regionale, ogni cittadino avente diritto dovrà recarsi alle urne con carta d’identità e tessera elettorale regolarmente valide. Ad ogni elettore viene consegnata un’unica scheda verde su cui è possibile esprimere la preferenza sia per il candidato Presidente che per una lista circoscrizionale: come spiega il portale delle Elezioni abruzzesi, «si traccia un segno sul nome del candidato Presidente, il voto non si estende anche alla lista a esso collegata. Viceversa, un segno sul simbolo del partito comporta un voto automatico al candidato della lista». Ricordiamo che non è ammesso il voto disgiunto e non è neanche possibile votare più liste collegate allo stesso candidato Presidente. È possibile esprimere al massimo due preferenze di candidati consiglieri in una stessa lista, con la regola vigente del genere opposto.



