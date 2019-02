Camera, gesto delle manette dal M5s: ira Pd/ Video: lanciato fascicolo contro Fico

Momenti di tensione alla Camera tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Tutto è iniziato con il gesto delle manette dell’esponente M5s Giuseppe D’Ambrosio verso il dem Gennaro Migliore, un episodio segnalato al presidente della Camera Roberto Fico da Enrico Borghi: «D’Ambrosio si è rivolto nei confronti dei componenti del gruppo del Pd e in particolare del collega Migliore mimando in maniera esplicita il gesto delle manette. Questa qui dentro non è un’azione tollerabile: lei e il collegio dei questori dovete intervenire altrimenti noi usciamo da quest’aula». La terza carica dello Stato ha replicato immediatamente: «Come avete ascoltato, D’Ambrosio ha avuto il primo richiamo formale ed è stato ripreso: in questo momento oltre non vado, poi vedremo con il collegio dei Questori».

GESTO DELLE MANETTE M5S E FASCICOLO CONTRO FICO: IL VIDEO

Nessuna azione intrapresa contro il deputato grillino, motivo per cui gli esponenti del Pd hanno deciso di lasciare l’aula. Roberto Fico risponde «Arrivederci» e si scatena la rabbia dem, tanto che un parlamentare gli lancia contro un fascicolo. Dopo la sospensione della seduta per cinque minuti, il presidente della Camera è il primo a prendere la parola per porgere le sue scuse: «Siccome c’è stata un po’ di tensione, io chiedo scusa per aver risposto arrivederci: quando sbaglio, chiedo scusa. Mi sono lasciato andare, è stata colpa mia, un mio errore: quando questa Presidenza sbaglia, ci sono sempre le scuse». Sul gesto di D’Ambrosio è intervenuto Emilio Carelli, ospite negli studi di Tagadà: «Si sta approvando la riforma costituzione che prevede l’introduzione del referendum propositivo. La tensione era alta, detto ciò il segno delle manette è deprecabile».





