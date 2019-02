Crisi Italia-Francia, rientra ambasciatore a Roma/ “Salvini e Di Maio si rammaricano”

«Riparte oggi per Roma» ha spiegato il Ministro per gli Affari europei del Governo Macron, Nathalie Loiseau, riferendosi all’ambasciatore francese di stanza a Roma: si chiude di fatto così, dopo solo una settimana, la “crisi” diplomatica nata tra Italia e Francia per via della visita del vicepremier Luigi Di Maio ad alcuni rappresentanti dei gilet gialli nelle scorse settimane. L’ira del Presidente Macron arrivava al termine di una serie di attacchi lanciati da Salvini, lo stesso Di Maio, Di Battista e altri esponenti della maggioranza gialloverde contro il Governo EM: la decisione, per la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale, di richiamare l’ambasciatore di Francia a Roma (Chistian Masset, ndr) aveva scatenato una bufera politica non chiusa questa volta dal Premier Conte (insultato e “processato” nel suo primo discorso all’Europarlamento, dunque non nel momento di massima legittimazione internazionale, ndr) bensì dalla telefonata avvenuta sabato scorso tra Mattarella e lo stesso Macron. «Inaccettabili i continui attacchi da parte del Governo italiano», spiegava l’esecutivo dell’Eliseo, dimenticando quanto gli stessi attacchi – «il Governo italiano e i populisti sono come la lebbra per l’Europa», e cosi simili – arrivarono anche da Parigi in direzione Roma.

CRISI FINITA: E ORA?

Ora però la crisi sembra “finita” con l’annuncio della Ministra Loiseau di stamane e il rientro di Masset a Palazzo Farnese a Roma previsto per oggi, 15 febbraio 2019: «Il presidente della Repubblica italiana, Mattarella, ha telefonato al presidente Macron, si sono parlati, hanno detto insieme fino a che punto è importante l’amicizia tra la Francia e l’Italia, a che punto i due paesi hanno bisogno uno dell’altro. Abbiamo anche ascoltato dei leader politici che si erano lasciati andare a parole o comportamenti francamente non amichevoli e inaccettabili, mostrare rammarico». In una intervista rilasciata ieri al Corriere della Sera, un altro ministro di Macron – il titolare degli Affari Esteri Jean-Yves Le Drian – aveva commentato l’imminente ritorno dell’ambasciatore a Roma in questi termini «C’è stata una serie di attacchi contro la Francia e avevo fatto sapere all’ambasciatrice italiana a Parigi che la successione di prese di posizione di più membri di primo piano del governo quanto alla politica interna francese cominciava a porci seri problemi». E ora? Salvini e Di Maio di certo, avvicinandosi la campagna elettorale per le Europee, non diminuiranno lo scontro politico con il “nemico” n.1, ovvero proprio l’Europeismo di Macron e Merkel anche se probabilmente – dopo la bufera per la crisi diplomatica – potrebbero essere più “accorti” e “stimolati” dalle reprimende del Quirinale se si dovesse sciaguratamente aprire una seconda nuova crisi diplomatica.

