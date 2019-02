Di Maio-gilet gialli “No alleanze con chi parla di violenza”/ M5s: “Realtà complessa”

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, Luigi Di Maio tiene a far chiarezza sui rapporti tra il Movimento 5 Stelle e i gilet gialli. Recentemente il leader politico pentastellato e Alessandro Di Battista hanno incontrato a Parigi il leader dei gilet gialli Cristophe Chalençon e i candidati alle elezioni europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur. E proprio Chalencon è finito nel mirino della critica per le dichiarazioni in cui invocava la lotta civile armata, tema sul quale è intervenuto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico nel corso della presentazione del manifesto M5s per le elezioni Europee: «In questo evento non ci sono esponenti dei gilet gialli. C’è stata un’interlocuzione con una realtà complessa, ma noi non abbiamo intenzione di dialogare con quell’anima che parla di lotta armata o la guerra civile. Chi presenterà quella lista dovrà essere una persona che crede nella democrazia per cambiare le cose».

LUIGI DI MAIO GILET GIALLI: “NIENTE ALLEANZE CON CHI PARLA DI GUERRA CIVILE”

Luigi Di Maio ha voluto inviare un messaggio importante nel giorno del rientro a Roma dell’ambasciatore francese dopo la crisi tra Italia e Francia, con il Movimento 5 Stelle finito nella bufera per l’intenzione di stringere accordi con l’ala violenta dei gilet jaunes, che da oltre due mesi sta mettendo a ferro e fuoco Parigi. Lo stesso Chalencon, che si è detto pronto a un confronto cordiale anche con Matteo Salvini, ha destato scalpore per quanto affermato in un fuorionda dell’intervista rilasciata ai microfoni di Piazza Pulita: «Ci sono dei paramilitari pronti a intervenire perché anche loro vogliono fare cadere il governo. Sono tutti tranquilli ma oggi è sull’orlo di una guerra civile. Quindi o si trovano molto rapidamente delle risposte politiche oppure sarebbero pronti ad intervenire dei paramilitari e dei militari in pensione».

