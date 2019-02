Diciotti, processo Salvini: M5s vota online/ Ultima parola agli attivisti su Rousseau

Caso Diciotti, il Movimento 5 Stelle ha preso una decisione: sul processo a Matteo Salvini l’ultima parola spetterà agli attivisti con il voto online sulla piattaforma Rousseau. Come riportano i colleghi dell’Adnkronos, domenica il blog delle Stelle dovrebbe annunciare il voto della rete, che si terrà sulla piattaforma lunedì. Decisione agli elettori, dunque, che si pronunceranno alla vigilia della pronuncia della Giunta delle immunità del Senato, che deciderà sull’autorizzazione a procedere per il capo del Viminale. Ricordiamo che Matteo Salvini è accusato di sequestro di persona, reo di aver lasciato in mare lo scorso agosto 117 migranti.

PROCESSO SALVINI: VOTO ONLINE M5S SUL CASO DICIOTTI

Dopo aver sottolineato per giorni che avrebbero valutato le carte per poi prendere una decisione, i vertici del Movimento 5 Stelle hanno deciso di dare l’ultima parola agli attivisti. Una opzione prospettata da Gianluigi Paragone a Radio Capital due giorni fa: «La cosa migliore credo sia di coinvolgere i nostri iscritti con un referendum sulla piattaforma Rousseau». Seppur i documenti di Toninelli, Di Maio e Conte siano dalla parte di Salvini, che sostiene che il processo sarebbe un’invasione di campo, la decisione finale arriverà dalla rete e dalla piattaforma Rousseau. Un caso che divide il movimento pentastellato, basti pensare alle dichiarazioni di Michele Giarrusso che hanno sollevato il polverone nelle scorse ore: «La base del Movimento 5 stelle capirebbe un ‘no’ all’autorizzazione a procedere contro il ministro Salvini? Non esiste la base, ci sono gli attivisti che sono con noi. E gli attivisti capiscono, capiscono…», riporta Rai News.

© RIPRODUZIONE RISERVATA