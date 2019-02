Sondaggi politici/ Trionfo Lega al 34%, crisi M5s 24%: Salvini al 50% sbaraglia Cdx

EUROMEDIA (13 GENNAIO): LEGA AL 34%, M5S IN CRISI

La Lega di Matteo Salvini, dopo aver trionfato in Abruzzo e verso un buon risultato in vista anche per le imminenti Regionali in Sardegna, vola letteralmente nei sondaggi politici stilati da Euromedia Research lo scorso 13 febbraio: le intenzioni di voto su scala nazionale dopo i recenti successi del Carroccio non possono che salutare con un 34% le politiche di Salvini, impegnato ora nel difficile braccio di ferro sul proprio processo Diciotti e sul tema delicato dell’autonomia differenziata. Se si votasse oggi per le Elezioni Politiche, la Lega sarebbe incoronata primo partito d’Italia con il 34,4%, un abisso di “forbice” con gli alleati-rivali del M5s fermi appiedati al 24%: si avvicina il Centrosinistra unito (20,5%) frutto del 16,8% del Pd, 3,3% di +Europa, altri “partitini” allo 0,4%. Per quanto riguarda la sinistra estrema, Articolo 1-Mdp al 2,6%, Sinistra Italiana allo 0,8%: sul campo del centrodestra invece, dopo il Carroccio “insegue” Forza Italia al 10,5%, Fratelli d’Italia stabile al 4,6% e NcI-Udc allo 0,3% su scala nazionale.

EMG ACQUA (14 FEBBRAIO): FIDUCIA LEADER, SALVNI AL 50%

I sondaggi politici sui leader però non fanno “da meno” rispetto alle intenzioni di voto sui singoli partiti: in un recente sondaggio stilato da Emg Acqua, è stato chiesto l’attuale fiducia nei responsabili politici dei vari movimenti italiani. Inutile dirlo come il Ministro degli Interni sia stabilmente in testa e addirittura in ascesa rispetto ad inizio febbraio: passa dal 49% al 50%, con un italiano ogni due intervistato che concede fiducia al segretario federale della Lega. Per Salvini il trionfo è aumentato dal fatto che i due leader più vicini, Conte e Di Maio non vanno oltre il 48% (comunque alto per un Premier non politico) e il 41%, con ancora forte calo registrato del leader M5s. Per gli altri politici, i sondaggi mostrano un 21% per Giorgia Meloni, appena davanti al candidato segretario Pd Nicola Zingaretti (20%) e all’altro sfidante Maurizio Martina (16%). In ultima posizione Silvio Berlusconi, sceso fino al 15% anche se in leggero rialzo rispetto allo stesso sondaggio tenuto il 7 febbraio.

