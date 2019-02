Voto online M5s sul caso Diciotti-Salvini/ Diretta Rousseau: il ministro a processo?

È il giorno tanto atteso del voto online sulla piattaforma del M5s, Rousseau, con tutti gli iscritti del Movimento chiamati a dare il proprio giudizio sull’intricato caso Diciotti: i giudici del Tribunale dei Ministri di Catania hanno chiesto al Senato di lasciare il via libera al processo contro il Ministro degli Interni per aver “sequestrato” i migranti sulla nave Diciotti lo scorso agosto per alcuni giorni al largo di Catania. Con il voto di oggi, la base M5s è chiamato a dare il proprio Sì-No con il risultato che dovrebbe determinare la conseguente scelta dei senatori M5s prima in Giunta per le immunità e poi direttamente in Aula a Palazzo Madama. Qui finisce l’aspetto “semplice” del voto di oggi e si apre invece il grande mare magnum che si prepara ad esplodere sull’ennesimo capitolo del caso Diciotti: con l’annuncio dato ieri sul Blog delle Stelle, una bufera politica si è abbattuta su Di Maio e Casaleggio per una “bizzarro” quesito con cui viene chiesto parere agli iscritti M5s: «Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? Sì, quindi si nega l’autorizzazione a procedere. No, quindi si concede l’autorizzazione a procedere». In pratica, se si vuole votare “Sì” al processo di Salvini bisognerà opzionare “No” su Rousseau e viceversa, chi vorrà “salvare” Salvini dovrà optare per il “Sì” sulla piattaforma M5s.

IL QUESITO “AMBIGUO”

Le votazioni sono aperte dalle ore 10 alle ore 19, con tutti gli occhi della politica che per un giorno rimarranno sulla Piattaforma online più bistrattata e attaccata (non solo dagli oppositori politici): «Non è chiara – spiega a Repubblica la dissidente Paola Nugnes – bisogna fare uno sforzo per non votare diversamente dalle proprie intenzioni» e le fa eco anche l’altra ribelle grillina, Elena Fattori «il voto online è illegittimo, io dirò sì al processo». Addirittura Beppe Grillo si è permesso di “ironizzare” sull’ambiguità del quesito («Se voti Si vuol dire No. Se voti No vuol dire Si. Siamo tra il comma 22 e la sindrome di Procuste!»), tanto che in serata ieri il Blog delle Stelle ha provato a mettere una “pezza” con ben poco successo: «La questione è semplice. La risposta chiesta agli iscritti a Rousseau per il voto di domani è uguale a quella che sarà chiesta martedì ai senatori della Giunta. Cioè se in quel caso si sia agito o meno “per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo».

A RISCHIO PIÙ IL GOVERNO DI SALVINI?

Per il M5s, il quesito scelto è stato opzionato in quella forma «perché pone il reale oggetto della questione, che coinvolge anche le decisioni politiche del presidente Conte, del vice presidente Di Maio e del ministro Toninelli. Non si tratta di decidere se “mandare a processo il ministro dell’Interno” ma di valutare se la decisione di trattenere i migranti qualche giorno a bordo della nave Diciotti è stata presa sulla base di un interesse dello Stato o no». Al netto dei “tecnicismi”, la vera posta in gioco riguarda ovviamente la tenuta del Governo Lega-M5s: fonti dei Cinque Stelle ammettono che se il voto propenderà per il “procedere contro Salvini” potrebbe aprirsi immediatamente una crisi istituzionale di difficile soluzione. L’oggetto interessato sembra l’unico tranquillo (anche in forza del consenso ancora altissimo, «Contrattazione? Non siamo al mercato») mentre Di Maio e gli altri Ministri M5s – che nel tentativo di far sgonfiare la bolla politica si erano autodenunciati con il Premier Conte sul medesimo presunto reato – rischiano grosso per una frattura-imbarazzo interna al Movimento che potrebbe crearsi dalle 19 di questa sera in poi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA