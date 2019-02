Beppe Grillo contestato a Roma/ Ex militanti M5s: “Ci hai venduti a Casaleggio”

Sono ore difficili per il Movimento 5 Stelle, spaccato dal caso Diciotti, ma anche per il suo fondatore Beppe Grillo. In questi minuti a Roma è in corso lo show ‘Insomnia’, ma il comico genovese è stato accolto al Teatro Brancaccio dalla manifestazione indetta da alcuni attivisti delusi che si riconoscono nell’Associazione 2009. La protesta, che si intreccia con quella degli NCC, ha vissuto attimi di tensione, con un manifestante che ha urlato: «A causa vostra 80mila persone senza lavoro resteranno. Vergognatevi, a casa il governo del cambiamento. Vi siete calati le braghe col sindacato taxi!». E sono numerosi i cartelli esposti dalle persone presenti al Brancaccio, come riporta Adnkronos: «Da mai con i partiti ad alleati con la Lega ladrona», «Grillo traditore, volevi silenziarci», «Casaleggio Trouffeau». Riguardo la Casaleggio Associati, Beppe Grillo è accusato di aver venduto il M5s all’azienda di consulenza strategica, che ha mutato profondamente la natura primordiale.

BEPPE GRILLO CONTESTATO PRIMA DELLO SHOW INSOMNIA

Dopo i momenti di tensione al suo arrivo al Teatro Brancaccio, Beppe Grillo ha iniziato il suo show e non mancano gli spunti. Dopo aver rispolverato la battuta sulla mamma di Matteo Salvini, «Salvini? L’unica volta che andava in Europa l’ho incontrato io in aeroporto. Mi ha passato sua madre: ho detto ‘signora perché non ha preso la pillola’? Poi Salvini mi ha scritto una settimana fa con un tweet, l’ha capita una settimana fa!», il comico ha messo nel mirino Emmanuel Macron: «Macron è uno psicopatico violentato da una di 40 anni quando ne aveva 15. Qui lo avremmo mandato da don Mazzi, lì lo hanno fatto presidente». Non mancano le frecciatine al M5s: «Basta con ‘sti cazzo di scontrini, ora c’è da fare la politica vera. Ora c’è una mission impossible: dobbiamo far ragionare e far diventare leggermente intelligenti quelli della Lega, che vivono in un altro mondo – conclude Grillo – Non ci sono più i grillini», riporta Adnkronos.

