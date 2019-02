M5s spaccato dal caso Diciotti: “Suicidio politico”/ “Salvini si è preso Rousseau”

Caso Diciotti, no al processo per Matteo Salvini: così si sono espressi gli attivisti del M5s sulla piattaforma Rousseau, con il 59 per cento dei grillini che ha assolto il ministro dell’Interno, nonché segretario federale della Lega. E il partito guidato da Luigi Di Maio deve fare i conti con una lacerazione interna che è tutt’altro da sottovalutare: come sottolinea Adnkronos, se l’ala governi sta festeggia il risultato della consultazione online, i malpancisti si stanno interrogando sulla direzione imboccata dal Movimento. «Ha ragione Travaglio, è stato un suicidio politico. Un voto dirimente per il destino del Movimento. Abbiamo consentito a Salvini di essere il protagonista della nostra piattaforma per un giorno. Lui non ha dovuto fare niente, il suo nome è stato per 24 ore sulla bocca di tutti. Tanti attivisti in queste ore ci scrivono perché vogliono riprendersi il Movimento. Ci dicono ‘come possiamo fare? Non resta che cancellarci da Rousseau per dare un segnale», le parole di un parlamentare pentastellato.

M5S DICIOTTI, GRANA PER DI MAIO

Le scelte del leader politico e la gestione della comunicazione sono finite nel mirino dell’ala ortodossa del M5s, che non sottovaluta il silenzio di Alessandro Di Battista sul caso. E c’è maretta, tanto che la ‘pasionaria’ Paola Taverna avrebbe messo in riga i nuovi arrivati: «Ma in quale azienda uno assunto da 6 mesi pretende di avere la stessa voce in capitolo di uno che sta lì da anni». Un’uscita non apprezzata da Doriana Sarli, evidenzia Adnkronos: «Talebani… così ci hanno definito in assemblea. Io non sono talebana, non voglio portare avanti il bagaglio politico e culturale dell’Islam. Forse mi definirei più coerente con dei principi che mi sembrano alla base del nostro progetto politico. Ora in Parlamento siamo minoranza fuori non credo. Ma è ovvio che una riflessione va fatta. Sia personale che politica».

