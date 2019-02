Di Battista vs Salvini: “Tav? Vada da Berlusconi e non rompesse i cog*ioni”/ Video: “Mandiamo via i vecchi”

La Tav Torino-Lione ha riacceso lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle, a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Alessandro Di Battista. Impegnato nella campagna elettorale pentastellata per le Regionali in Abruzzo, l’ex parlamentare grillino si è scagliato contro il Carroccio per la posizione assunta sull’Alta Velocità: «Siamo favorevolissimi a infrastrutture giuste per cittadini e pendolari. Se la Lega intende andare avanti su un buco inutile che costa 20 miliardi di euro e non serve ai cittadini, tornasse da Silvio Berlusconi e non rompesse i coglioni. E’ chiaro?». Un lungo e accorato intervento, con Di Battista che ha poi messo nel mirino la stampa: «Chi vuole cambiare si crea dei nemici, non ti buttano dei petali di rose ma ti fanno la guerra, a partire dai giornali». «Sono tornato per dare una mano al M5s, per proseguire le battaglie», ribadendo che «il reddito di cittadinanza deve diventare un diritto fondamentale».

ALESSANDRO DI BATTISTA CONTRO LA LEGA: IL VIDEO

Dopo aver ribadito che «il Partito Democratico deve scomparire», augurio già fatto recentemente, ha aggiunto sul RdC: «E’ un progetto molto buono che verrà boicottato dai giornalini e dagli altri politici, basti pensare a quanto accaduto in Sicilia con il consigliere del Pd». Alessandro Di Battista si è poi soffermato nuovamente sui media: «Chi si mette di traverso, viene massacrato: quello che vogliono è distrarci, costringerci a leggere questi articoli pieni di bile. Io ho abolito la rassegna stampa, uso i giornali come carta per il pesce». Infine, una battuta sui migranti: «Ci vuole la mano dura, ma bisogna risalire alla causa», mettendo nuovamente nel mirino la Francia, «coloro che impoveriscono l’Africa e danno a noi dei razzisti, ci dobbiamo ribellare a tutto questo».





