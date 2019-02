IL CASO/ Autonomia differenziata, i rischi di un trucco per impoverire il Sud

Con l’intervento di ieri su Repubblica di Beppe Sala possiamo dire che si sia ufficialmente aperto il dibattito sul tema cruciale della “autonomia differenziata”. Dopo settimane di dotti interventi, appelli accorati, riunioni più o meno clandestine di quel che resta del meridionalismo nostrano, l’intervento del sindaco di Milano ha avuto il pregio di rendere il confronto sul progetto di accordo tra lo Stato italiano e le tre Regioni del Nord (Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna) più chiaro, concreto e trasversale.

Intanto perché Sala è il primo uomo politico del Nord che prende apertamente posizione sulla vicenda. Importa davvero poco che sia di sinistra, visto l’atteggiamento codino assunto in questi mesi da quasi la totalità dei gruppi dirigenti del Pd a nord dell’Appennino. Come dimenticare in questo senso il voto favorevole al referendum sull’autonomia lombarda espresso da Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e candidato regionale del centrosinistra malamente sconfitto, nell’ottobre del 2017. Ed è stato proprio quel voto – insieme al contemporaneo plebiscito espresso in Veneto – ad aver dato inizio alla trattativa.

Poi perché Sala ha il pregio della chiarezza e mette i piedi nel piatto criticando apertamente quelli che oggi appaiono i due aspetti più rilevanti. Da un lato egli coglie l’assurdità di una trattativa di cui non si sa praticamente nulla. Dall’altro solleva il tema del pericolo di un nuovo “centralismo”, non più dello Stato ma a questo punto delle Regioni, ugualmente insopportabile per i Comuni, soprattutto per quelli più dinamici.

Sul primo punto ha ragione da vendere. Non è una mera questione formale o di trasparenza. In base ad un articolo del famigerato Titolo Quinto (frutto di una riforma testardamente voluta da Franco Bassanini alla fine del 2001, ma che poi lo stesso centrosinistra per mano di Renzi aveva tentato di abrogare con il referendum del 4 dicembre 2016) il governo Gentiloni ha aperto sul finire del suo mandato una “trattativa segreta” tra lo Stato italiano e la regione Veneto, a cui poi si sarebbero aggiunte la Lombardia e l’Emilia-Romagna. Questa trattativa segreta ha continuato a svolgersi da qualche mese tra una Regione a guida leghista e un rappresentante del governo, anch’esso della Lega. Il testo di questo accordo, che verrà reso pubblico il 15 febbraio, sarà sottoposto all’esame del Parlamento con le stesse modalità di un trattato tra Stati, quindi senza possibilità di modificarlo e sostanzialmente solo da ratificare.

Al di là del fatto che è molto probabile che per questo si apra un nuovo fronte di tensione tra i due partner del governo giallo-verde, sarà la Lega che tenterà di intestarsi il merito complessivo della vicenda.

Sala oggi ha dimostrato coraggio, gliene va dato atto. Ha preferito dire le cose cercando di stare sul terreno della concretezza, non ha perso tempo a descrivere scenari apocalittici, ha tagliato di netto nel suo ragionamento tutta quella parte ideologica e un po’ sentimentale delle argomentazioni fin qui usate dal fronte del no: i valori dell’unità del paese, il rispetto della Costituzione, il Risorgimento tradito e via dicendo. Ed è arrivato subito al punto: fino a quando vogliamo ragionare di costi e soldi spesi dallo Stato per gestire servizi e attività che una Regione ben amministrata chiede di gestire direttamente, nulla da obiettare. Se non per il caso esploso proprio in questi giorni in cui – a parti rovesciate – la Regione Lombardia pretende di bloccare l’aumento del biglietto del trasporto locale di 0,50 centesimi deciso dal Comune per sostenere un massiccio piano di investimenti. Sala si domanda appunto se non si rischia di passare, se possibile, ad un centralismo ancora peggiore.

La seconda obiezione è quella più importante. Si nasconde per caso in questo accordo la volontà di dividere iniquamente le risorse del paese? Si pensa forse di dare di più alle Regioni più forti mettendo le mani sul famigerato “residuo fiscale”? Sala si domanda giustamente a danno di chi ciò avverrebbe, secondo quale scala di priorità, in base a quale principio di solidarietà e di equa distribuzione della ricchezza.

Da questo intervento emergono tre suggerimenti molto importanti per i nostri amici meridionalisti, assai attivi su questo dibattito e ritornati alla battaglia. Il primo è quello di cercare di provare a parlare a tutto il paese e non solo al Sud. Non è vero che al Nord sono tutti d’accordo con questa strategia di scissione strisciante del paese, vissuta come una sorta di vendetta postuma del pensiero bossiano secessionista. Questo dialogo esteso a tutto il paese è possibile a condizione in cui tutte le forze in campo parlino il linguaggio dell’attualità e si impongano di comprendere i diversi punti di vista in gioco. Del resto oggi nessuno può più permettersi di difendere uno Stato centralista e sprecone, che non ha garantito standard minimi unitari nella gestione del paese (basti pensare alla scuola, alla sanità o ai trasporti nel mezzogiorno d’Italia). Né il Sud può continuare a difendere una classe dirigente assolutamente inadeguata e abbarbicata nella difesa dei propri sistemi di potere.

Il secondo suggerimento riguarda un tema ancora più ampio che non può essere sottaciuto: l’Italia, così com’è, non funziona e andando avanti così non si arriva da nessuna parte, ne noi al Sud né loro al Nord. Occorre avere un’idea di come riorganizzare il paese, come ridistribuire il potere rendendo la nostra struttura di governo più adeguata alle novità sconvolgenti introdotte dallo sviluppo di questi anni. Non dobbiamo dimenticare che ancora esistono le Provincie lasciate in vita come dei ruderi a cui nessuno pensa più; l’Italia e divisa in regioni di 6, 8, 10 milioni di abitanti (veri e propri stati) e da regioni di 200mila, 400mila, 800mila abitanti che non raggiungono neanche gli abitanti di un quartiere di Roma o di Napoli; abbiamo “Città-Stato” di fatto, quale è Milano, che da sola – cito ancora una volta Sala – produce il 10% del Pil del paese. Signori, il 10%!

Per questi motivi, eccoci arrivati al terzo e ultimo consiglio: mi pare arrivato il momento di proclamare l’agitazione degli stati generali di tutti coloro che nel paese non vogliono seguire questa strada rovinosa. Stati Generali che convocherei a Napoli il 15 febbraio, giorno in cui sarà reso pubblico il trattato, e li farei concludere dal sindaco di Milano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA