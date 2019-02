SPILLO/ Con il rincaro del tram Sala vuole sfidare Salvini al Nord

Il rincaro del biglietto del tram a Milano ha ormai il rango di una questione politico-istituzionale nazionale; anzi, di una battaglia democratica a difesa dell’autonomia del Comune di Milano, minacciato dalla “autonomia rafforzata” in arrivo per la Regione Lombardia (come per il Veneto e l’Emilia Romagna). Lo ha affermato ieri con grande enfasi il sindaco Beppe Sala, in un intervento pubblicato sulla prima pagina di Repubblica, a difesa della sua decisione di rialzare di un terzo la tariffa base del trasporto pubblico urbano a partire dal prossimo aprile, anche contro il parere della Regione.

La recente escalation politico-fiscale adottata dal sindaco di Milano Beppe Sala è stata seguita passo passo dal Sussidiario. Abbiamo registrato dapprima il draconiano giro di vite su autovelox e recupero delle multe stradali non pagate o mal pagate. Quindi il prevedibile acuirsi del braccio di ferro con la Regione Lombardia sul rincaro delle tariffe del trasporto pubblico. Né abbiamo mancato di registrare – nelle stesse settimane – la dura contestazione subita dal sindaco in visita natalizia al quartiere periferico di Corvetto, inframmezzata dall’abbraccio con le élites meneghine alla prima della Scala, a fianco del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Abbiamo continuato a interrogarci sui diversi profili della strategia politico-finanziaria dell’amministrazione di centrosinistra in carica a Milano. Perché in particolare – con l’Italia alle prese con una recessione infinita – palazzo Marino vuole sbrigativamente inasprire sul piano locale una pressione fiscale già alta per le famiglie? Par di capire al fine di pre-finanziare grandi eventi come le Olimpiadi 2026 (con la candidatura Milano-Cortina ufficialmente non appoggiata dal Governo) e altre grandi opere nella “Repubblica autonoma metropolitana di Milano”. È la cifra del top manager onorario di Expo 2015; ma anche l’argomento di chi sospetta da sempre essere l’ex dirigente della Pirelli un’espressione delle élites d’affari cittadine, abilmente infiltrato nel “campo democratico” del predecessore Giuliano Pisapia.

Abbiamo ipotizzato che le mosse di Sala siano state progressivamente condizionate da ambizioni di politica nazionale: dall’esigenza di marcare nel brevissimo termine proprio sul terreno fiscale la sua distanza dalla Lega, al governo a Roma e in Lombardia. Una Lega chiaramente favorevole a “meno tasse per tutti”: approccio puntualmente stigmatizzato di populismo anti-europeo dal centrosinistra tecnocratico e rigorista. La volontà politica di flat tax è tuttavia frenata, almeno per ora, dal partner di governo M5s, rigido nell’imporre che i contribuenti del Nord paghino il reddito di cittadinanza ai disoccupati del Sud. Rimane comunque significativo – abbiamo segnalato anche questo – che la Regione Lombardia stia preparando per il recupero di ticket non spettanti una rottamazione di favore analoga a quella varata a livello di fisco statale nel quinquennio di centrosinistra e confermata dall’esecutivo giallo-verde.

Resta il fatto che, negli ultimi giorni, Sala ha issato di forza la “battaglia del tram” a Milano sul proscenio nazionale: confermando lui per primo che la questione supera il merito del caso municipale. La stessa decisione di procedere al rincaro del biglietto base da 1,5 a 2 euro all’inizio di aprile ha del resto un’innegabile valenza politica: cadrebbe nel pieno della campagna elettorale per il voto europeo, nella quale l’argomento base “generalista” dell’opposizione (soprattutto contro la Lega al Nord) è già la nuova recessione, le “tasse che non scendono”, le “tasche vuote della gente”. Per Sala aumentare il gettito fiscale del suo Comune contando che le ricadute politiche colpiscano i suoi avversari nelle urne europee è in parte un azzardo, ma di fronte all’avanzata di Matteo Salvini tutto sembra ormai valere la candela: a maggior ragione se il sindaco di Milano dovesse a sua volta correre in qualche appuntamento elettorale ravvicinato, senza poi doversi ripresentare al giudizio dei suoi cittadini-contribuenti per il rinnovo del suo mandato.

Ancora nelle ultime ore, Sala non ha aggiunto nulla per facilitare una valutazione di merito del rincaro del trasporto pubblico. Si è limitato a un generico appello ai milanesi “al sacrificio per l’interesse della città” (il “sacrificio per il bene comune” è – curiosamente – la stessa categoria utilizzata pochi giorni fa da Ferruccio de Bortoli sul Corriere della Sera per sottolineare i meriti dell’“austerità espansiva” rilanciata dagli ultrà liberisti Alesina & Giavazzi: forse nella prospettiva di un cambio di Governo in Italia, in coincidenza con il rientro di Mario Draghi dalla Bce).

Su Repubblica di ieri, Sala ha d’altronde ulteriormente alzato l’asticella politica nella “battaglia del tram”. Ha insistito che sulla “libertà di rincaro” da parte del Comune di Milano è in gioco l’architettura della democrazia istituzionale. Lui – capo designato della nuova Area Metropolitana di Milano e ormai candidato leader nazionale del Pd in transizione – punta con evidenza all’affrancamento dalla tutela della Regione Lombardia, da un quarto di secolo saldamente governata dal centrodestra, oggi a trazione leghista. E non ha timore di polemizzare apertamente con l’”autonomia rafforzata” per le regioni ordinarie del Nord: un progetto avviato dallo stesso centrosinistra dopo la dura sconfitta referendaria delle riforme istituzionali centraliste promosse dal Governo Renzi.

La “battaglia del tram” sembra comunque ancora all’inizio. L’esito potrebbe dipendere – in parte – da come i milanesi si comporteranno alle edicole. Un rischio – per Sala ma anche per Repubblica – è che per fare fronte alla stangata sul tram, i milanesi risparmino sull’acquisto del quotidiano.



