Tav, Francia in pressing sull’Italia: scontro Lega-M5s/ Ultime notizie, Di Maio: “La vuole la peggiore lobby”

Tav, non si placano le polemiche sulla Torino-Lione. Lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle si è acceso dopo la visita a Chiomonte del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha ripetuto quanto sempre sostenuto: per il Carroccio l’alta velocità si deve fare, l’Italia ha bisogno di infrastrutture. I grillini però sono andati su tutte le furie, ribadendo che non si farà. Governo gialloverde spaccato in due sul tema e non è la prima volta: in attesa dell’analisi costi-benefici, la Lega ha presentato un dossier che evidenzia l’importanza della realizzazione della Torino-Lione, facendo esplodere la rabbia in casa M5s. E, a complicare la situazione per l’esecutivo, c’è la Francia: il ministro dei trasporti transalpino Borne ha sottolineato che per Parigi la Tav deve essere completata e che Roma deve prendere una decisione in fretta.

TAV, DI MAIO: “MAI CON IL M5S AL GOVERNO”

Non sono tardate ad arrivare nelle ultime ore le repliche a Matteo Salvini, con il Movimento 5 Stelle compatto nel dire no alla Torino-Lione. Il premier Giuseppe Conte ha usato toni più morbidi, parlando di «progetto complicato», ma pochi minuti fa è giunta la netta presa di posizione del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio: «Le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a fare la Tav, che è a zero. Noi stiamo dalle parte delle opere utili da fare, quando i grandi potentati cominciano a tifare per la Torino-Lione noi stiamo dall’altra parte». Prosegue il leader politico dei pentastellati: «Finchè ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav non ha storia», riporta Il Fatto Quotidiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA