Trenta: “L’ottimismo è il sapore della vita”/ Video, la risposta sull’Italia in recessione diventa virale

Italia in recessione? Per il ministro della Difesa Elisabetta Trenta non c’è da preoccuparsi. Ma il suo invito alla positività è stato particolare, al punto tale che il video del siparietto a “Otto e Mezzo” con Lilli Gruber è diventato subito virale. È una risposta in particolare a scatenare la Rete e i social. «Quando il premier Conte dice che il 2019 sarà un anno bellissimo per l’Italia, pensa che qualcuno gli creda?», chiede la conduttrice di La7 al ministro della Difesa. La Trenta replica sorridendo: «Io penso che l’ottimismo sia il sapore della vita». La risposta ha lasciato interdetta la stessa Gruber che poi ha lanciato un servizio «con ottimismo», mentre la risposta della Trenta cominciava a fare subito il giro del web. Com’è noto, l’Istat ha certificato l’ingresso dell’Italia in recessione tecnica, con gli ultimi due trimestri del 2018 che hanno segnato un rallentamento della crescita del Pil, ma l’arresto della crescita dell’economia italiana non sembra preoccupare il ministro della Difesa. « Evviva», ha risposto ironicamente Lilli Gruber.

TRENTA: “L’OTTIMISMO È IL SAPORE DELLA VITA”

Nell’intervista rilasciata a “Otto e Mezzo” su La7, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha smentito di aver annunciato il ritiro delle truppe militari italiane dall’Afghanistan. «Non è quello che ho detto. Ho affermato che doveva iniziare una fase di pianificazione che potesse prevedere anche un ritiro dall’Afghanistan». Il ministro ha spiegato di aver annunciato solo una questione tecnica, anche perché non potrebbe decidere il ritiro. «Il ritiro lo decide il Parlamento», ha precisato. Inoltre, Elisabetta Trenta ha spiegato che è «importante far capire che il nostro Paese è in grado di prendere delle decisioni e di realizzare tutte quelle fasi preliminari, che servono poi per arrivare a una decisione». Di quello che ha affermato erano comunque al corrente il presidente della Repubblica, quello del Consiglio e tutte le persone che dovevano essere a conoscenza dell’argomento. «Il ministro degli Affari Esteri Moavero? Non era presente nel momento in cui ho parlato di questa cosa. E’ stato sorpreso dalla notizia perché gli è stata data prima che io potessi contattarlo telefonicamente. Tra l’altro, non è che il ministro Moavero mi chiama per dirmi quando cambia un ambasciatore. Quindi, veramente è stata costruita sopra questa vicenda una retorica che non era il caso di creare».





