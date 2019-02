Casapound, Mef a Raggi: “Sede non si sgombera”/ Roma: “Non è priorità per prefettura”

Roma, no allo sgombero della sede di Casapound: nuovi sviluppi dopo la mozione di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in consiglio comunale. Come riporta Repubblica, ieri il sindaco Virginia Raggi ha ricevuto la nota del Ministero dell’Economia guidato da Giovanni Tria in cui si spiega che il palazzo di via Napoleone III non verrà sgomberato. Lo stabile infatti non è a rischio crollo e non presenta particolari problemi dal punto di vista igienico: «Palazzo stabile e pulito, non è priorità per prefettura e demanio». Come riporta Il Messaggero, il leader Simone Di Stefano ha commentato: «Come volevasi dimostrare, il palazzo di via Napoleone III non desta preoccupazioni, non ha problemi di alcun genere, non ci sono provvedimenti giudiziari in corso e quindi non ci sono motivi per sgomberarlo. La sede di CasaPound rimarrà nel palazzo di via Napoleone III e lo stabile non sarà sgomberato almeno finché esisteranno centri sociali: una volta sgomberati tutti i centri sociali, allora vedremo. Difenderemo la nostra occupazione fino alla fine, e su questo si mettessero tutti l’anima in pace perché la questione non sarà risolta a breve».

ROMA, SEDE CASAPOUND NON SARA’ SGOMBERATA: IRA PD

Partito Democratico sul piede di guerra, ecco le parole di Anna Ascani: «Si sono presentati come paladini della legalità. Ma ora che devono sgomberare un edificio occupato dai loro amici la legge non vale. Se una famiglia occupa una casa viene cacciata, perché lo prevede la legge. Se lo fa CasaPound no. Abbiamo toccato il fondo. A destra». Questo il commento di Anna Rita Leonardi: «Oggi il ministro dell’economia Tria ha compiuto l’ennesimo atto FASCISTA di questo governo. Ha comunicato alla sindaca di Roma che lo sgombero dell’edificio occupato abusivamente da Casapound “non è una priorità del governo”, nonostante la decisione votata in consiglio comunale». Infine, la nota di Monica Cirinnà: «La nota del Demanio e del ministero dell’Economia che legittima l’occupazione di un immobile pubblico da parte di Casapound è gravissimo e apre un pericoloso precedente giuridico. Infatti, in barba al rispetto della legalità, si sostiene che il movimento neofascista può tranquillamente continuare ad occupare una proprietà pubblica con un danno erariale evidente. Siamo di fronte a un pericoloso sdoganamento dell’illegalità e di atti che in un qualsiasi Stato di diritto verrebbero duramente sanzionati».

