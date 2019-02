Tav, Salvini “solo revisione, opera si fa”/ Stoccata a M5s “spero cantieri riaprano”

«Non c’è alcun blocco della Tav, c’è solo una revisione del progetto con l’obiettivo di portare a termine il progetto», tuona a Mattino 5 il Ministro e vicepremier Matteo Salvini dopo la mozione sulla Torino-Lione votata e passata ieri in Parlamento con la quale Lega e M5s rimandano, di fatto, a dopo le Elezioni Europee la decisione in merito a Tav Sì/Tav No. Il leader della Lega, dopo le tante critiche piovute addosso proprio per quella mozione e per il sostanziale “sospetto” scambio tra voto Diciotti e Tav Torino-Lione, prova a rispondere in tv: «farò tutto il possibile perché la Tav si faccia, il progetto può essere rivisto e si possono risparmiare dei soldi, ma il treno inquina meno e costa meno delle auto» La stoccata, l’ennesima, ai M5s è chiara anche se per il momento la linea del dialogo – che sempre ha funzionato nel Governo gialloverde finora – rischia di saltare proprio su una Grande Opera che la Lega vuole e che il M5s invece non vuole concedere.

TAV, AZIENDE PIEMONTE PRONTO ALLO SCIOPERO

I cantieri intanto restano fermi e la Francia – come l’Ue, che mette a rischio i finanziamenti prossimi – sono in rotta di collisione: «erano già fermi i cantieri ma spero ripartano il prima possibile». Di Maio e Toninelli provano a tenere il punto e avanzano che alla fine un dialogo e un accordo arriveranno, ma per il Ministro degli Interni tutto ciò non basta. La Lega per non perdere fondi europei punta dritto affinché ci sia il via libera ai bandi di gara al momento congelati, con il timing che potrebbe arrivare nei prossimi 15 giorni: l’impressione è che Salvini miri ad una “Mini-Tav” con risparmio di soldi poi da reinvestire in altre infrastrutture, magari al centro-sud per dare il “contentino” al Movimento. Intanto però Salvini incassa l’ira del Piemonte, con Chiamparino che attacca «Le parole sono a zero, il Piemonte non accetterà di essere nell’angolo»: le stesse aziende piemontesi, con il presidente di Api Torino Corrado Alberto, ventilano uno sciopero a breve «un fermo delle attività produttive, d’accordo coi lavoratori, per dire che il sistema imprese e lavoro non cede il passo a chi vuole distruggere il nostro futuro» spiegano al Messaggero.

