Come si vota alle Elezioni Sardegna 2019/ Video Regionali: scheda, liste e preferenze

Come si vota all’appuntamento atteso dalla Sardegna per domenica 24 febbraio. Le Elezioni Regionali dove si attende il rinnovo del Consiglio Regionale (ricordiamo, Regione a Statuto Autonomo) e soprattutto l’elezione del nuovo Presidente di Regione dopo l’esperienza del Governo Pd con Francesco Pigliaru alla guida dell’Isola negli ultimi 5 anni. I seggi resteranno aperti dalle ore 7 fino alle 22, con lo spoglio che comincerà però lunedì mattina a partire dalle ore 06:30. Prima di capire quando e come si vota per le Regionali – con tutte le istruzioni che potete trovare qui sotto – occorre ricordare che in lizza vi sono ben 7 candidati con diverse liste ad essi collegati: Massimo Zedda (sindaco di Cagliari, sostenuto da Pd, Liberi e Uguali, Campo progressista e altre sei liste di centrosinistra), Francesco Desogus (M5s), Christian Solinas (Partito d’Azione, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc e liste di centrodestra), Mauro Pili (Sardi liberi, Unidos e Progres), Paolo Maninchedda (Partito dei sardi) Andrea Murgia (Autodeterminatzione) e infine la lista Sinistra sarda che candida Vindice Lecis, sostenuto anche da Rifondazione e Comunisti italiani. Il sistema elettorale vigente in Sardegna prevede l’elezione diretta del Presidente con l’eletto che ottiene la maggioranza relativa dei voti: se il presidente eletto ottiene una percentuale di preferenze compresa tra il 25% e il 40%, le liste a lui collegate ottengono di diritto la maggioranza dei seggi all’interno del consiglio regionale pari al 55%. Nel caso in cui il candidato superasse il 40% la percentuale dei seggi sarà del 60%. La soglia di sbarramento prevista per le Regionali è del 10% per le coalizioni, del 5% per le singole liste non coalizzate.

SCHEDA ELETTORALE: COME SI VOTA IN SARDEGNA

Per poter votare alle Elezioni Regionali in Sardegna occorre presentarsi presso il proprio seggio elettorale muniti della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Qualora la tessera elettorale sia stata smarrita o si sia deteriorata, come segnala la sezione “Come si vota alle Regionali” sul portale della Regione Sardegna, «si può chiedere il duplicato o l’attestato sostitutivo rivolgendosi, anche negli stessi giorni della votazione, all’Ufficio elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali». Ad ogni singolo elettore viene consegnata un’unica scheda di colore verde dove si può esprimere il proprio voto sia per un candidato alla Presidenza della Regione sia per una qualunque delle liste circoscrizionali, anche non collegata al Presidente votato. In Sardegna è previsto infatti il voto disgiunto, con l’elettore che può dunque votare una lista (e un voto di preferenza) e un candidato presidente non collegato; è possibile esprimere poi uno o due voti di preferenza per i candidati consigliere delle liste circoscrizionali indicando il cognome ovvero il nome e il cognome dei candidati prescelti. Nel caso di due preferenze per consiglieri regionali, esse devono seguire la regola di genere per cui i due consiglieri dovranno essere di sesso diverso nella stessa lista circoscrizionale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA