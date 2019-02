CONTE, “ELEZIONI SARDEGNA? NESSUNA CONSEGUENZA SU GOVERNO”/ Ma ora Di Maio rischia

L’ormai scontato flop del MoVimento 5 Stelle alle elezioni regionali della Sardegna rischia di ripercuotersi sulla tenuta del governo? Non secondo il premier Giuseppe Conte, che da Sharm el Sheik, in Egitto, a margine del vertice Ue-Lega Araba, ha ribadito il proprio convincimento sul fatto che il voto locale non provocherà delle turbolenze tali da minare i già fragili equilibri del governo Lega-M5s. Il presidente del Consiglio ha infatti dichiarato:”Non mi pronuncio sulle valutazioni politiche” del voto in Sardegna “ma non dobbiamo enfatizzare il ruolo di elezioni regionali: sono importanti per la Sardegna e offriranno degli spunti agli eletti ma sicuramente non ritengo che dagli esiti possano derivare conseguenze sul governo nazionale”. Secondo il premier, come riportato da La Repubblica, l’esecutivo reggerà:”Ci saranno molti vertici, perché abbiamo alcune questioni da risolvere. Il governo deve andare avanti”.

ORA DI MAIO RISCHIA

Pur dando per buone le affermazioni di Giuseppe Conte sul fatto che il governo non rischia nonostante il risultato deludente del MoVimento 5 Stelle, non si può escludere che a pagare il conto di un eventuale non sia proprio il capo politico dei pentastellati, che il contratto con l’altro azionista dell’esecutivo, Matteo Salvini, lo ha firmato. Cresce sempre di più, infatti, la fronda interna che si oppone al vicepremier grillino, e il voto in Sardegna sembra solo aver reso palese un dibattito sulla leadership di Di Maio che all’interno del M5s d’attualità da tempo. Tra i cosiddetti “dissidenti” ad affrontare di petto la questione è la senatrice Paola Nugnes, che commentando il flop sardo ha dichiarato:”La leadership di Luigi Di Maio certamente va rimessa in discussione. Non credo che una riorganizzazione calata dall’alto sia la soluzione. Ci vuole una riflessione collettiva che porti ad una discussione profonda con proposte da valutare tutti insieme”. Dovesse saltare politicamente la testa di Di Maio, poi, sarebbe difficile anche per il fiducioso Conte sostenere che nulla cambierà per il governo…

