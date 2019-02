Giovanni Tria: “Tav? Non mi interessa l’analisi costi-benefici”/ “Aumento Iva follia”

Giovanni Tria a tutto tondo ai microfoni di Quarta Repubblica: intervistato da Nicola Porro, il ministro dell’Economia si è soffermato sul caso Tav e sulla situazione economica dell’Italia. A proposito della Torino-Lione, l’economista ha ribadito la sua posizione: «Non mi interessa l’analisi costi-benefici, il problema non è la Tav: il problema è che nessuno verrà ad investire in Italia se il Paese mostra che un esecutivo che cambia non sta ai patti e cambia i contratti, le leggi. Questo è il vero problema, non la Torino-Lione». Un messaggio chiaro quello del titolare del dicastero dell’Economia, che sembra ribattere alla posizione assunta dal Movimento 5 Stelle negli ultimi mesi. Tria ha tenuto a precisare: «Bisogna portare avanti l’economia italiana».

TRIA: “AUMENTO IVA? E’ UNA FOLLIA”

Giovanni Tria è poi tornato sulla titolarità delle riserve auree in pancia a Bankitalia: «Nessuno può disporre se non la Banca centrale, per motivi di politica monetaria. In base al Trattato europeo nessuno Stato può influenzare o dare indicazioni alla Banca centrale che è indipendentemente e neppure la Banca d’Italia può dare oro all’esecutivo italiano, perché sarebbe aiuto di Stato». Un commento sul salvataggio di Alitalia: «Non deve essere resa pubblica: deve trovare una soluzione di mercato. Una compagnia di bandiera è importante, per quanto riguarda l’ipotesi del Tesoro al 15 per cento ho dato la disponibilità del governo ad aiutare, sotto due forti condizioni: che sia un piano industriale che regga il mercato, con partner forti e che vegano rispettate tutte le norme comunitarie. Entro ciò, se necessario, è anche giusto che il governo aiuto. Ma questo significa non fare perdite».

