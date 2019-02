Elezioni in Sardegna, vince il Centrodestra con Solinas/ Tonfo del Movimento 5 Stelle

Le elezioni regionali in Sardegna sono state vinte a mani basse dalla coalizione del Centrodestra. A trionfare è stato infatti Christian Solinas, supportato dalla Lega di Salvini, da Forza Italia di Berlusconi e da Fratelli d’Italia della Meloni. Battuto di larga misura lo sfidante del Partito Democrativo, Masso Zedda, già sindaco di Cagliari, ma è il Movimento 5 Stelle ad uscire con le ossa rotte da questa tornata elettorale. Così come accaduto dopo le regionali d’Abruzzo, anche sulla splendida isola sarda i grillini escono sconfitti, e soprattutto, nettamente ridimensionati rispetto alle elezioni nazionali di poco più di un anno fa. Il Movimento guidato da Luigi Di Maio è infatti passato in dodici mesi dal 42% del marzo 2018, al 10% di domenica scorsa. Una ferita aperta quella dei grillini, che ovviamente non può che far sorridere i loro sfidanti, a cominciare dalla Lega, alleata nel governo, arrivando fino a Forza Italia, con Berlusconi sempre più convinto che bisognerebbe tornare il prima possibile a far votare l’intero popolo italiano.

ELEZIONI IN SARDEGNA, VINCE IL CENTRODESTRA CON SOLINAS

Gli exit poll delle prime ore dopo la chiusura dei seggi davano Lega e Pd testa a testa, ma dopo gli spogli ufficiali, il divario è a poco a poco aumentato, fino ad arrivare al 52.4% del centrodestra, e al 33% del centrosinistra. Per quanto riguarda invece i singoli partiti, i Dem sono quelli che ottengono più voti (e anche questa è un’altra notizia), con il 13.5%, seguiti dalla Lega al 12%, e dal Movimento 5 Stelle al 10. Forza Italia e Fratelli d’Italia si spartiscono invece rispettivamente l’8 e il 4.9%. Salvini, subito dopo il grande successo, ha assicurato che il governo rimarrà in carica per cinque anni, ma è chiaro a tutti come a seguito di tale vittoria i suoi poteri siano ulteriormente aumentati, e Di Maio dovrà tenerne sicuramente conto. «Noi non mettiamo in discussione il governo, se altri hanno qualche problema, decideranno loro come risolverlo», ha ribadito il leghista Giorgietti, mentre il Gigi stellato prova a gettare acqua sul fuoco «Inutile il confronto con le politiche, per noi risultati sempre diversi a livello locale».

