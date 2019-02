GRILLO: “DEVO PRENDERMELA CON DI MAIO?”/ Flop Sardegna:”M5s forse non all’altezza…”

Sono da incastonare all’interno di uno spettacolo comico, ma le parole pronunciate da Beppe Grillo in quel di Catania sono destinate a far discutere il mondo politico sulla solidità della leadership di Luigi Di Maio dopo il flop del MoVimento 5 Stelle nelle elezioni regionali in Sardegna. Come riportato dal Corriere della Sera, il Garante M5s ha aperto così il suo spettacolo al Metropolitan di Catania:”Chi sono, chi siete… Cosa fate. Siete in dissesto, anche Roma è in dissesto… Non so con chi prendermela, con Di Maio, con suo papà… Sono un comico governativo…”. Il fondatore del MoVimento continua, tra il serio e il faceto, come riferito dall’Agi:”Mi contestano, mi gridano Grillo ritorna. Non sono mai andato, siete voi che siete cambiati, avete i debiti, ma anche i crediti. Voi siete tutto e il contrario di tutto…”. Ma inserita in un monologo comico c’è anche una parziale ammissione delle “colpe” pentastellate:”Forse non siamo all’altezza, forse siamo principianti come dicono. Il movimento è nato per dare uno strumento ai cittadini. Abbiamo fatto Rousseau per dare da casa gli strumenti per entrare in una Legge…”.

GRILLO SFIDUCIA DI MAIO?

L’importanza da attribuire alle parole di Grillo è direttamente proporzionale al ruolo che il fondatore del MoVimento 5 Stelle tuttora ricopre nell’organigramma della sua creatura. Come riportato da Il Corriere della Sera, infatti, ormai da settimane i cosiddetti “falchi” M5s stanno chiedendo al Garante la testa del capo politico Luigi Di Maio, ritenuto colpevole di essersi allontanato dai principi pentastellati. Ed è proprio all’interno di questo solco che può inserirsi Grillo: lo Statuto, infatti, recita che Grillo è “il custode dei valori fondamentali dell’azione politica”. Potrebbe essere questa la leva su cui esercitare la pressione necessaria a spodestare Di Maio. Un’azione evidentemente senza precedenti, che però in questo momento sembra essere improbabile soprattutto per una questione di tempistiche. Fra 3 mesi si vota per le elezioni Europee e un’eventuale scissione esporrebbe il MoVimento 5 Stelle ad una crisi potenzialmente irreversibile.

